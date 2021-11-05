Итоги недели: интервью с Лободой, приезд Imagine Dragons и помолвка Кристен Стюарт

На прошлой неделе стало известно, что многие звезды заболели коронавирусом, однако многие и вакцинировались. Также американская группа Imagine Dragons сообщила, что приедет в Украину, а продажа билетов вызвала ажиотаж. О помолвке с любимой поделилась Кристен Стюарт. Это и многое другое читайте дальше в итоговом материале.

Коронавирус у звезд

Пандемия COVID-19 продолжает поражать население Украины и не обходит знаменитостей. Чтобы увидеть, какая сложная эпидемиологическая ситуация в стране, стоит только посмотреть шоу "Танцы со звездами", где теперь каждую неделю кто-то из пар болеет. Последними с недугом слегли спортсменка Ольга Харлан и ее партнер Дмитрий Дикусар. Также еще не удалось преодолеть коронавирус певцу Дмитрию Каднаю, однако на прошлой неделе он выступал с партнершей дистанционно.

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Из-за танцоров также заразилась артистка Евгения Власова, которая выступала на паркете 8 выпуска уже больной, но узнала об этом впоследствии. К слову, певица ранее также делилась, что не собирается вакцинироваться от COVID-19, как это в свое время сделала Ольга Харлан и другие звезды.

93,5% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные. Да, привитые люди также могут заболеть, но при этом у них значительно меньшие риски госпитализации и смерти.

Однако звезды также успели вакцинироваться – среди них звезда проекта "Холостячка-2" Злата Огневич. Также вакцинировался Евгений Кошевой с женой и Владимир Остапчук, которому одному из первых в Украине ввели третью прививку. Вместе с ним вакцинировалась и жена Кристина Горняк.

Скандал с Jerry Heil

Впрочем, в большой скандал в сети попала украинская молодая артистка Jerry Heil. Звезда долгое время была противником вакцинации, однако сейчас, когда ей необходимо лететь в США на учебу и иметь сертификат о вакцинации, она пожаловалась, что нигде не может найти нужную вакцину. Якобы препарата Moderna в пунктах вакцинации нет, ждать две дозы Pfizer ей никогда, а CoronaVac "даже назвали так, чтобы никто его не колол".

Я не "антивак", но собиралась ждать до последнего. Хотела посмотреть, как друзьям живется с чипом. А теперь безысходность, значит,

– заявила Jerry Heil, за что нарвалась на критику.

Пользователи инстаграма возмутились позицией звезды, за которой следят многие украинцы, и даже обрадовались, что с февраля месяца, когда началась вакцинация, она не успела привиться. Некоторые ей наоборот – посочувствовали.

Imagine Dragons

Американская группа через 3 года после приезда в Украину снова вернется к своим меломанам! В рамках мирового тура Mercury World Tour и выхода нового альбома Mercury – Act 1 они приедут к украинцам, чтобы сыграть свои новые и другие лучшие хиты. Концерт состоится 3 июня 2022 года на НСК "Олимпийский", как и в 2018 году. Цены на билеты доступны для многих украинцев – от 790 гривен до 15 тысяч.

Продажа билетов стартовала 5 ноября утром, и с тех пор многие фанаты приобрели свои счастливые билеты. Впрочем, их осталось еще достаточно много, ведь стадион – большой, и такой затруднительной ситуации, как с билетами на группу Måneskin, не будет.



Концертный тур Imagine Dragons / Фото из инстаграма группы

Кристен Стюарт – женится

Американская актриса Кристен Стюарт призналась, что скоро женится! Ей сделала предложение ее любимая Дилан Мейер – сценарист, с которой актриса встречается 2 года. По ее словам, она уже давно была готова к женитьбе, но ждала признания от девушки. Через год отношений Мейер сделала предложение руки и сердца, и Кристен согласилась. Сейчас пара наслаждается совместным времяпрепровождением и готовится к свадьбе.

"Нет ничего лучше, чем быть уверенным в чем-то, потому что мы ничего не знаем на самом деле. И то единственное, в чем вы можете быть уверены, это то, что вы кого-то любите", – комментировала свои чувства Кристен раньше.

Известно, что звезда фильма "Спенсер" о принцессе Диане, Стюарт, рассказывала, что впервые увидела Дилан еще восемь лет назад, но потом их пути разошлись. Через шесть лет они встретились снова и Кристен решила больше никогда ее не отпускать. Уже через две недели Кристен призналась Дилан в любви. Раньше у актрисы было много романов как с мужчинами, так и с женщинами, ведь она бисексуальна.



Кристен Стюарт женится на Дилан Мейер / Фото из инстаграма сценариста

Светлана Лобода дала первое интервью за 4 года

Украинская певица Светлана Лобода последние 8 лет работала в России и иногда давала концерты в Украине. Один из них должен был состояться в 2017 году в Одессе, но его сорвали, и только в 2021 году она вернулась в Украину тоже в Одессу, где ее приняли без инцидентов.

Мы очень испугались (в 2017 – Showbiz 24). Понимали, что на наши концерты приходит много детей, и во избежание травмоопасных ситуаций мы с организаторами за считанные секунды решили отменить шоу,

– поделилась певица.

В интервью Маше Ефросининой артистка поделилась со слезами на глазах, что хочет здесь выступать, потому что любит эту страну. Поэтому она и вернулась.

"Я люблю эту страну. Потому что я переживаю за нее, потому что так нечестно", – добавила Лобода и расплакалась.

Светлана Лобода в интервью Маше Ефросининой: смотрите видео онлайн