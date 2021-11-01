В столице Украины коллектив представит новый альбом, который вышел в сентябре 2021 года. Пока неизвестно, сколько средств придется выложить, чтобы послушать мировых звезд вживую.
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Imagine Dragons возвращаются в Украину
Группа даст концерт в Киеве в рамках тура Mercury World Tour, с которым выступит в разных городах Европы.
Продажа билетов будет стартовать 5 ноября, однако участники фан-клуба группы смогут приобрести билеты со 2 по 4 ноября по специальному промокоду.
Также организаторы порадуют пылких фанатов VIP-пакетами, в которых будет ранний вход, доступ к эксклюзивным зонам и подарки.
Европейский тур Imagine Dragons / Фото с инстаграма группы
Напомним, впервые Imagine Dragons выступили на НСК "Олимпийском" 30 августа 2018 года. Артисты стали первыми мировыми звездами, собравшими стадион в Украине. Тысячи поклонников ждали билеты в электронной очереди за билетами. На концерт пришли более 50 тысяч человек. Через четыре года группа планирует повторить масштабное представление. Однако неизвестно, удастся ли запланированный концерт посетить всем поклонникам. Все из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Что известно об Imagine Dragons
- Коллектив был создан в 2008 году в Лас-Вегасе.
- Состав группы: вокалист Дэн Рейнольдс, гитарист Уэйн Сермон, басист и клавишник Бен МакКи, барабанщик Дэн Платцман.
- Премьера трека It's Time принесла Imagine Dragons большую популярность.
- Журнал Billboard назвал группу самыми яркими новыми звездами 2013 года.
- Коллектив является обладателем многочисленных музыкальных наград: American Music Award (3 раза), Billboard Music Awards (5 раз), Грэмми (1 раз), World Music Award (1 раз).
- Всего по всему миру продали 35 миллионов копий пластинок группы (из них 12 миллионов в США).
- В 2019 году Imagine Dragons заявляли, что берут перерыв в творчестве, однако теперь возвращаются и снова будут радовать миллионы поклонников.
Данные собраны на основе Википедии
Imagine Dragons возвращаются в Украину / Фото с инстаграма Open.ua