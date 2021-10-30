Известная певица Евгения Власова покинула шоу "Танцы со звездами" в 8 эфире. Но, как оказалось впоследствии, даже если бы звезда прошла дальше, то не появилась бы в 9 выпуске.

К слову Я устала, – Евгения Власова эмоционально прокомментировала вылет из "Танцев со звездами"

Евгения Власова больна коронавирусом

Певица рассказала, что подхватила коронавирус. Она поделилась, какие у нее симптомы и как протекает болезнь.

Не знаю, в какой форме он у меня. Надеюсь, не очень в тяжелой, потому что пока я еще хожу, что-то делаю. Потеряла обоняние, вкус. Самое страшное, что стресс не могу заесть. Ничего не чувствуешь. Это ужасно,

– призналась Евгения Власова.

Знаменитость добавила, что выходила на сцену также с коронавирусом. "Признаюсь честно, это было очень непросто, но мы справились. Танцы со звездами – это то место, где никого не интересует, как ты себя чувствуешь. Они знали, что у меня какой-то вирус. Но скажут, что нужно делать свое дело, раз ты подписала контракт. Я сделала свое дело. Это не очень приятная для меня история", – поделилась Евгения Власова.

Поклонники заподозрили, что звезда нарочно вышла на паркет с коронавирусом. Но она опровергла такие мнения в подписи к видео.

Ни я, ни сам проект "Танцы со звездами" на момент выступления и пребывания меня на проекте, не знали о моем диагнозе ничего! Потому что у меня было просто недомогание и слабость, не было ни температуры, ни кашля и ничего того, что обычно сопровождает коронавирус,

– подчеркнула Власова.

Она подчеркнула, что узнала о болезни после того, как покинула шоу. И добавила, что на проекте соблюдаются все меры предосторожности.

Отметим, что Евгения Власова не была вакцинированной. Тогда как прививка – эффективный способ защитить себя от болезни, о чем каждый раз подчеркивает Минздрав. Вакцинированные люди могут заразиться коронавирусом, но перенесут его гораздо легче. 94% госпитализированных на прошлой неделе – непривитые.

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