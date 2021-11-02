Неожиданной новостью Кристен Стюарт поделилась в шоу Говарда Стерна. Она рассказала, что год назад намекнула любимой, что хочет жениться, но ждала предложения "руки и сердца" от своей половинки, когда та будет готова. Это и случилось.

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Мы поженимся, мы обязательно сделаем это. Я хотела, чтобы мне сделали предложение, поэтому я думаю, что очень четко сформулировала этот запрос, и она прекрасно справилась с этим. Мы поженимся, да,

– призналась 31-летняя звезда.

Кристен Стюарт обручилась с Дилан Меер / Фото из инстаграма Дилан Меер

Ранее Кристен Стюарт рассказывала, что впервые увидела Дилан еще восемь лет назад, но потом их пути разошлись. Через шесть лет они встретились снова и Кристен решила больше никогда ее не отпускать. Уже через две недели Кристен призналась Дилан в любви.

"Нет ничего лучше, чем быть уверенным в чем-то, потому что мы ничего не знаем на самом деле. И то единственное, в чем вы можете быть уверены, это то, что вы кого-то любите", – комментировала свои чувства Кристен ранее.

С кем еще у Кристен Стюарт были романы