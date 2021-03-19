На прошлой неделе первые премии мира подводили музыкальные итоги и объявляли номинантов в области кино. Поэтому мы узнали, кто стали победителями Грэмми и кому "светит" Оскар в конце апреля. В частности, СМИ обсуждали вероятный разрыв романа Дженнифер Лопес и ее жениха, а также сложное прошлое украинских супругов Сергея и Снежаны Бабкиных.

Новости о расставании Джей Ло и Алекса Родригеса

Шокирующая новость прогремела в ночь с 12 на 13 марта и взбудоражила дискуссии во всех СМИ. Авторитетные издания утверждали, что пара уже около 2 недель не была вместе из-за съемок Джей Ло в Доминикане, и вообще, работа обеих сторон повлияла на их отношения. Инсайдеры утверждали, что они якобы разошлись мирным путем.

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Но уже на следующий день представители пары отметили, что Дженнифер и Алекс все еще вместе, впрочем, действительно "работают над некоторыми вещами". Мужчина даже прилетел к любимой на съемки фильма, чтобы снять напряжение между ними. Известно, что ранее спортсмена Алекса подозревали в изменах и даже финансовых махинациях, впрочем, Джей Ло не верила всем и продолжала роман. Но на карантине отношения пары значительно ухудшились, поскольку звезда даже отказалась в ближайшее время проводить свадьбу, которую она и ее возлюбленный в 2020 году откладывали уже дважды.

Стоит добавить, что для Джей Ло свадьба с Алексом была бы четвертой по счету, в то время как для мужчины – второй. От предыдущего брака с Марком Энтони в Лопес есть двойняшки, а у Алекса от первой жены – две дочери. Дети между собой прекрасно ладят и всегда проводят время вместе.

Долгожданная церемония награждения премиями Грэмми состоялась в ночь с 14 на 15 марта. Событие состоялось в необычном формате и с нескольких локаций – из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка – впрочем, звезды были рады снова встретиться, принять свои наградить и даже выступить. В этом году 63-ю церемонию посвятили "творческим победам года, движениям за социальную справедливость, а также влиянию COVID-19 на искусство". Сначала Грэмми-2021 должна была пройти 31 января, но ее перенесли на 2 месяца из-за вспышки коронавируса в США.

Из самых интересных наград премии получили:

Запись года – Билли Айлиш, Everything I Wanted

– Билли Айлиш, Everything I Wanted Альбом года – Тейлор Свифт, Folklore

– Тейлор Свифт, Folklore Песня года – I Can not Breathe – H.E.R.

– I Can not Breathe – H.E.R. Лучший новый артист – Megan Thee Stallion

– Megan Thee Stallion Лучший дуэт – Леди Гага и Гранде, Rain on Me

– Леди Гага и Гранде, Rain on Me Лучший альбом в стиле "поп" – Дуа Липа, Future Nostalgia

– Дуа Липа, Future Nostalgia Лучший альбом современной христианской музыки – Канье Уэст, Jesus Is King

– Канье Уэст, Jesus Is King Лучший музыкальный клип – дочь Бейонсе, 9-летняя Блю Айви Картер, Brown Skin Girl.

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Стоит добавить, что Бейонсе году побила рекорд – она ​​стала первой женщиной, которая получила 28 премий Грэмми. Тейлор Свифт тоже побила рекорд Грэмми – она ​​стала первой женщиной, которая трижды в истории награды побеждала в категории "Альбом года".

Номинанты Оскар-2021

Объявления номинантов на престижную награду в сфере кинематографа ожидал весь мир. Несмотря на то, что церемония награждения состоится в конце апреля, когда обычно ее проводили в феврале, актеры все равно находятся в сладком ощущении победы. Номинантов Оскара-2021 в 23-х категориях супружеская пара Ник Джонас и Приянка Чопра объявила 15 марта.

Среди важнейших:

Лучший фильм

"Отец"

"Иуда и Черный мессия"

"Манк"

"Минари"

"Земля кочевников"

"Перспективная девушка"

"Звук металла"

"Суд над чикагской семеркой"

Лучший актер

Риз Ахмед ("Звук металла")

Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")

Энтони Хопкинс ("Отец")

Гэри Олдмен ("Манк")

Стивен Юн ("Минари")

Лучшая актриса

Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")

Кэри Маллинган ("Перспективная девушка")

Андра Дэй ("США против Билли Холидей")

Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")

Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")

Лучшая женская роль второго плана

Мария Бакалова ("Борат 2")

Гленн Клоуз ("Сельская элегия")

Оливия Колман ("Отец")

Аманда Сайфред ("Манк")

Юн Ю Джун ("Минари")

Лучшая мужская роль второго плана

Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")

Дэниел Калуя ("Иуда и Черный мессия")

Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами")

Пол Рачи ("Звуки металла")

Лейкит Стэнфилд ("Иуда и Черный мессия")

Лучший режиссер

Томас Винтерберг ("Еще по одной")

Дэвид Финчер ("Манк")

Ли Исаак Чун ("Минари")

Хлои Чжао ("Земля кочевников")

Эмиральды Феннел ("Перспективная девушка")

Как сообщили впоследствии, Оскар-2021 25 апреля 2021 года не будут проводить через видеотрансляцию или иным способом, а все будет традиционно, однако с меньшим количеством людей. Событие состоится в Лос-Анджелесе, но право на персональное посещение шоу получат только претенденты на премию, их гости и ведущие. В этом году розыгрыш билетов среди зрителей премии не произойдет, а также организаторы отказались от каких-либо дополнительных мероприятий, типа вечеринок, показов фильмов и других приемов. Кто победит в премии – узнаем уже совсем скоро!

Проблемы в семье Бабкиных

Счастливая и беззаботная семья Сергея и Снежаны Бабкиных в свое время тоже имела проблемы в отношениях. Они поженились в 2009 году и с тех пор вместе пережили немало сложных вещей в отношениях. В частности, измены Сергея всего за несколько лет от начала брака. Все началось с того, что средства на гонорары Бабкина начали исчезать, хотя женщина знала, какую сумму он должен был привозить домой. Понять все помог ей сон, где Сергей стоял обнаженный на полке, а рядом с ним – огромное количество кукол Барби, которые не давали ему прохода.

Когда же она поставила вопрос ему, то Сергей признался сначала только об одной женщине, с которой изменил, но на просьбу не лгать, он добавил, что за 3 года у него было более 100 женщин. Это шокировало Снежану и она уже собирала вещи, чтобы переезжать от мужа, но тот умолял на коленях, чтобы она осталась. Со временем женщина все простила и до сих пор они живут в совместном браке. В сети они признались, что эта ситуация кардинально изменила их жизнь, а Снежана совсем скоро выпустит об этом песню. Сейчас пара воспитывает четверых детей: Веселину, сыновей Артура и Елисея, а также Илью от первого брака Бабкина.

Начало Великого поста

Во всех христиан восточного обряда 15 марта начался Великий пост. В этом году он "затянулся" из-за довольно позднего праздника Пасхи в 2021 году – 2 мая. Соответственно, за 40 дней до праздника верующие христиане будут соблюдать строгий пост и ограничивать себя в еде, а также будут "исцелять" душу. В частности об опыте поста рассказал и певец Александр Пономарев.

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