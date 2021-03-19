Итоги недели: Грэмми, номинанты на Оскар и беспокойные отношения Джей Ло и Бабкиных
На прошлой неделе первые премии мира подводили музыкальные итоги и объявляли номинантов в области кино. Поэтому мы узнали, кто стали победителями Грэмми и кому "светит" Оскар в конце апреля. В частности, СМИ обсуждали вероятный разрыв романа Дженнифер Лопес и ее жениха, а также сложное прошлое украинских супругов Сергея и Снежаны Бабкиных.
Источник:24 канал
Новости о расставании Джей Ло и Алекса Родригеса
Шокирующая новость прогремела в ночь с 12 на 13 марта и взбудоражила дискуссии во всех СМИ. Авторитетные издания утверждали, что пара уже около 2 недель не была вместе из-за съемок Джей Ло в Доминикане, и вообще, работа обеих сторон повлияла на их отношения. Инсайдеры утверждали, что они якобы разошлись мирным путем.
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Но уже на следующий день представители пары отметили, что Дженнифер и Алекс все еще вместе, впрочем, действительно "работают над некоторыми вещами". Мужчина даже прилетел к любимой на съемки фильма, чтобы снять напряжение между ними. Известно, что ранее спортсмена Алекса подозревали в изменах и даже финансовых махинациях, впрочем, Джей Ло не верила всем и продолжала роман. Но на карантине отношения пары значительно ухудшились, поскольку звезда даже отказалась в ближайшее время проводить свадьбу, которую она и ее возлюбленный в 2020 году откладывали уже дважды.
Стоит добавить, что для Джей Ло свадьба с Алексом была бы четвертой по счету, в то время как для мужчины – второй. От предыдущего брака с Марком Энтони в Лопес есть двойняшки, а у Алекса от первой жены – две дочери. Дети между собой прекрасно ладят и всегда проводят время вместе.
Победители Грэмми-2021
Долгожданная церемония награждения премиями Грэмми состоялась в ночь с 14 на 15 марта. Событие состоялось в необычном формате и с нескольких локаций – из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка – впрочем, звезды были рады снова встретиться, принять свои наградить и даже выступить. В этом году 63-ю церемонию посвятили "творческим победам года, движениям за социальную справедливость, а также влиянию COVID-19 на искусство". Сначала Грэмми-2021 должна была пройти 31 января, но ее перенесли на 2 месяца из-за вспышки коронавируса в США.
Из самых интересных наград премии получили:
- Запись года – Билли Айлиш, Everything I Wanted
- Альбом года – Тейлор Свифт, Folklore
- Песня года – I Can not Breathe – H.E.R.
- Лучший новый артист – Megan Thee Stallion
- Лучший дуэт – Леди Гага и Гранде, Rain on Me
- Лучший альбом в стиле "поп" – Дуа Липа, Future Nostalgia
- Лучший альбом современной христианской музыки – Канье Уэст, Jesus Is King
- Лучший музыкальный клип – дочь Бейонсе, 9-летняя Блю Айви Картер, Brown Skin Girl.
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Стоит добавить, что Бейонсе году побила рекорд – она стала первой женщиной, которая получила 28 премий Грэмми. Тейлор Свифт тоже побила рекорд Грэмми – она стала первой женщиной, которая трижды в истории награды побеждала в категории "Альбом года".
Номинанты Оскар-2021
Объявления номинантов на престижную награду в сфере кинематографа ожидал весь мир. Несмотря на то, что церемония награждения состоится в конце апреля, когда обычно ее проводили в феврале, актеры все равно находятся в сладком ощущении победы. Номинантов Оскара-2021 в 23-х категориях супружеская пара Ник Джонас и Приянка Чопра объявила 15 марта.
Среди важнейших:
Лучший фильм
- "Отец"
- "Иуда и Черный мессия"
- "Манк"
- "Минари"
- "Земля кочевников"
- "Перспективная девушка"
- "Звук металла"
- "Суд над чикагской семеркой"
Лучший актер
- Риз Ахмед ("Звук металла")
- Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза")
- Энтони Хопкинс ("Отец")
- Гэри Олдмен ("Манк")
- Стивен Юн ("Минари")
Лучшая актриса
- Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза")
- Кэри Маллинган ("Перспективная девушка")
- Андра Дэй ("США против Билли Холидей")
- Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")
- Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников")
Лучшая женская роль второго плана
- Мария Бакалова ("Борат 2")
- Гленн Клоуз ("Сельская элегия")
- Оливия Колман ("Отец")
- Аманда Сайфред ("Манк")
- Юн Ю Джун ("Минари")
Лучшая мужская роль второго плана
- Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой")
- Дэниел Калуя ("Иуда и Черный мессия")
- Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами")
- Пол Рачи ("Звуки металла")
- Лейкит Стэнфилд ("Иуда и Черный мессия")
Лучший режиссер
- Томас Винтерберг ("Еще по одной")
- Дэвид Финчер ("Манк")
- Ли Исаак Чун ("Минари")
- Хлои Чжао ("Земля кочевников")
- Эмиральды Феннел ("Перспективная девушка")
Как сообщили впоследствии, Оскар-2021 25 апреля 2021 года не будут проводить через видеотрансляцию или иным способом, а все будет традиционно, однако с меньшим количеством людей. Событие состоится в Лос-Анджелесе, но право на персональное посещение шоу получат только претенденты на премию, их гости и ведущие. В этом году розыгрыш билетов среди зрителей премии не произойдет, а также организаторы отказались от каких-либо дополнительных мероприятий, типа вечеринок, показов фильмов и других приемов. Кто победит в премии – узнаем уже совсем скоро!
Проблемы в семье Бабкиных
Счастливая и беззаботная семья Сергея и Снежаны Бабкиных в свое время тоже имела проблемы в отношениях. Они поженились в 2009 году и с тех пор вместе пережили немало сложных вещей в отношениях. В частности, измены Сергея всего за несколько лет от начала брака. Все началось с того, что средства на гонорары Бабкина начали исчезать, хотя женщина знала, какую сумму он должен был привозить домой. Понять все помог ей сон, где Сергей стоял обнаженный на полке, а рядом с ним – огромное количество кукол Барби, которые не давали ему прохода.
Когда же она поставила вопрос ему, то Сергей признался сначала только об одной женщине, с которой изменил, но на просьбу не лгать, он добавил, что за 3 года у него было более 100 женщин. Это шокировало Снежану и она уже собирала вещи, чтобы переезжать от мужа, но тот умолял на коленях, чтобы она осталась. Со временем женщина все простила и до сих пор они живут в совместном браке. В сети они признались, что эта ситуация кардинально изменила их жизнь, а Снежана совсем скоро выпустит об этом песню. Сейчас пара воспитывает четверых детей: Веселину, сыновей Артура и Елисея, а также Илью от первого брака Бабкина.
Начало Великого поста
Во всех христиан восточного обряда 15 марта начался Великий пост. В этом году он "затянулся" из-за довольно позднего праздника Пасхи в 2021 году – 2 мая. Соответственно, за 40 дней до праздника верующие христиане будут соблюдать строгий пост и ограничивать себя в еде, а также будут "исцелять" душу. В частности об опыте поста рассказал и певец Александр Пономарев.
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Вот несколько полезных материалов, которые помогут вам лучше и легче следить за постом:
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- Узнавайте, как Великий пост влияет на здоровье человека, а также как выйти из него без вреда для здоровья.
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