На днях вышло интервью супруги Сергея и Снежаны Бабкиных, в котором актриса потрясла признанием об изменах мужа. Как выяснилось, за три года брака певец имел более ста женщин. Звезда не стал отрицать слова жены и заявил, что с тех пор их жизнь разделилась на до и после.

Во время заявления Снежаны Бабкиной музыкант был рядом с ней в кадре и нежно держал за руку, никоим образом не прокомментировав слова жены. На скандальное признание он отреагировал уже в личном инстаграм-профиле. Сергей Бабкин опубликовал провокационное фото жены в кожаном жакете на голое тело и отметил, что с тех пор все изменилось.

Важно Было больше ста женщин, – Снежана Бабкина огорошила признанием об изменах Сергея

Сергей Бабкин ответил на заявление жены об изменах

Певец отметил, с тех пор, как жена узнала о его многочисленных изменах и на несколько месяцев переехала жить к родителям, их брак кардинально изменился. Сейчас они почти не расстаются – любимая поддерживает мужа на гастролях, концертах, съемках и интервью. Супругам удалось решить проблему и при всем остаться вместе. Сергей Бабкин стремится быть максимально откровенным с поклонниками и искренне верит, что их со Снежаной пример спасет еще не одну семью.

Эта ситуация изменила нашу жизнь. Четко очертив границу между до и после. Между прошлым и будущим. И если у нас получилось не уйти от проблемы, а заглянув глубоко внутрь, решить ее, верю, что и в других это получится,

– написал музыкант.

Он добавил, что резонансное интервью вышло накануне премьеры его нового сингла "Вона знає", который публика услышит уже 20 марта. Артист намекнул, что в этой песне он расскажет о том, как Снежана узнала об изменах и как им удалось избежать развода.

"Песня об этом! Песня – осознание! Песня – опыт! Не буду много сейчас писать. Скоро сами все поймете", – подчеркнул Сергей Бабкин.

Добавим, Снежана Бабкина также опубликовала в инстаграме сообщение, посвященное новому интервью. Она отметила, что благодарна судьбе за горький жизненный опыт, ведь именно благодаря пережитому она стала собой и нашла свое предназначение. Как ни странно, но актриса поблагодарила и мужа.

"Опыт, за который мы благодарны себе, миру и Творцу. Опыт, который перевернул нашу жизнь. Благодаря этой истории, я нашла себя. Бабкин, спасибо тебе, дорогой, ты идеальный актер для моего жизненного сценария. Благодаря тебе я решила свой узел и нашла свое предназначение", – отметила Снежана Бабкина.