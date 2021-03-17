Украинское звездные супруги Сергей и Снежана Бабкины дали новое откровенное интервью. Снежана рассказала о том, как узнала об изменах возлюбленного и заявила, что у него было более чем сто женщин за 3 года.

Известные супруги Сергей и Снежана Бабкины сейчас являются одними из образцовых в шоу-бизнесе. Однако не все время их жизнь была безупречной. В частности, Снежана пережила многочисленные измены своего мужа.

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Снежана Бабкина об изменах Сергея

После женитьбы у пары была идиллия в отношениях, но вскоре ее сменил кризис. Актриса Снежана Бабкина рассказала о том, что внезапно средства из семейного бюджета стали исчезать.

Я знала, какой у него гонорар. И он привозил наполовину меньший. Потом уже я поняла почему. Куда шли все эти деньги,

– поделилась жена музыканта.

Сергей не признавался о том, что творится, но ответ пришел к его возлюбленной во сне. Так, Снежане приснился сон, где певец стоит обнаженный на полке. А рядом с ним – огромное количество кукол Барби, которые не давали ему прохода.

"Об этой истории не знает еще никто. Я говорю: "Сережа, у тебя ведь много женщин было за эти три года?". Он говорит: "Да, была женщина. Это было на гастролях. Это была девушка легкого поведения". Я говорю: "Сережа, я знаю, что много". "Как знаешь?! Нет, одна". "Не лги себе, не лги мне. Он опустил голову и сказал: "Да. За эти три года было много женщин". Я говорю: "Сколько?". Он говорит: "много". Я говорю: "Сколько было за три года?!" И тогда он сказал: "Больше ста", – откровенно призналась Снежана Бабкина.

Тогда актриса собрала вещи и уехала жить к маме. Однако через некоторое время она смогла простить мужу и вернуться к нему.

Интервью со Снежаной и Сергеем Бабкиным: смотрите видео онлайн

Отметим, об измене жене Сергей Бабкин рассказывал ранее. Тогда он поделился, что его брак спас таинственный "хозяин", который жил в их доме и помог Снежане сохранить семью. Музыкант множество раз извинялся перед любимой, ведь чувствовал страх и не хотел расставаться. Поэтому сейчас супруги вместе. Но стараются больше никогда не расставаться.