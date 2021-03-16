Украинский исполнитель Александр Пономарев рассказал, что соблюдает Великий пост больше 20 лет подряд. Кроме воздержания в пище, он считает главным – поститься сердцем и "не есть друг друга".

Исполнитель убежден, что главное в посте – очищение духовное. Он также не согласен с распространенным мнением, что пост – это всего лишь диета, которая необходима организму.

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Пост – это точно не диета, хотя пост полезен и для души, и для тела. Это точно, потому что святые старцы говорили, что если ты что-то забираешь у тела, то добавляешь своей душе,

– поделился Александр Пономарев.

Певец добавил, что когда он постится, то ему на душе становится лучше, а, по его мнению, – это первое и самое главное.

"Поэтому поститесь, если есть такая возможность и желание, любите друг друга и не ешьте друг друга", – посоветовал артист.

Напомним, что песня Пономарева "Чому", где спели он, Артем Пивоваров, Никита Алексеев и Дзидзьо, побила рекорд ютуба – всего за неделю клип набрал более 2 миллионов просмотров и попал в гугл-тренды.

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