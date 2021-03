Грандиозное событие Грэмми-2021 состоялось вечером 14 марта в США и приковало к телеэкранам миллионов зрителей. Из-за пандемии коронавируса действо было несколько иным, впрочем, не менее ожидаемым. Кто выступал на 63-й церемонии награждения и где проходили вручения статуэток – читайте далее.

Музыкальные награды Грэмми звезды вручали друг другу в четырех ключевых местах: The Troubadour и The Hotel Café в Лос-Анджелесе, в Театре Apollo в Нью-Йорке и The Station Inn в Нэшвилле. Чтобы обезопасить звезд от распространения COVID-19, организаторы пытались собрать в одном месте как можно меньше людей.

Музыкальные выступления на Грэмми-2021

Как и обещали ранее представители премии, между вручениями статуэток на сцене должны были выступить Дуа Липа, Гарри Стайлс, Cardi-B, Тейлор Свифт, BTS и многие другие. Все они подготовили впечатляющие и эффектные шоу в разных локациях – больше всего произвело впечатление выступление корейской группы BTS, выступившей на крыше многоэтажного дома. Звезды исполнили свои самые известные хиты, многие из которых были номинированы на Грэмми и даже одержали победу.

Самые яркие перформансы звезд на Грэмми-2021 предлагаем посмотреть уже сейчас:

Дуа Липа на Грэмми-2021: смотреть видео онлайн

Билли Айлиш на Грэмми-2021: смотреть видео онлайн

Гарри Стайлс на Грэмми-2021: смотреть видео онлайн

Cardi B на Грэмми-2021: смотреть видео онлайн

Тейлор Свифт на Грэмми-2021: смотреть видео онлайн

Doja Cat's на Грэмми-2021: смотреть видео онлайн

Post Malone на Грэмми-2021: смотреть видео онлайн

Megan Thee Stallion на Грэмми-2021: смотреть видео онлайн