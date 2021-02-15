В День святого Валентина, 14 февраля, принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что станут родителями во второй раз. Букингемский дворец отреагировал на новость. Королева Елизавета II пожелала супругам добра и выразила радость.

Представители Букингемского дворца рассказали о реакции монаршей семьи изданию. Королевская семья в восторге и желает Меган Маркл и принцу Гарри добра.

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Реакция королевы Елизаветы II

По сообщению издания, королева поделилась радостной новостью о беременности Меган Маркл с герцогом Эдинбургским, принцем Уэльским и всей семьей.

Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают им всего наилучшего,

– поделился дворец.

Стоит отметить, что королевская семья уже давно знала о том, что принц Гарри и Меган Маркл станут родителями во второй раз. Супруги рассказал им это еще до того, как новость стала публичной.

Напомним, что королева Елизавета II недавно стала бабушкой в ​​9 раз. Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк 9 февраля стали родителями впервые: у них родился мальчик.

Вторая беременность Меган Маркл: