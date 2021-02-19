Последние дни 99-летний принц Филипп болен и находится в больнице, поэтому принц Гарри якобы уже готовит частный самолет, чтобы отправиться в Лондон из США. Однако это произойдет только в том случае, если принцу Филиппу станет хуже.

Причина госпитализации мужа Елизаветы II до сих пор неизвестна. Он уже четвертый день находится в частной клинике под наблюдением врачей.

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Принц Гарри хочет проведать дедушку

Если принцу Филиппу станет хуже в больнице, внук Гарри планирует прилететь к нему на частном самолете. Он его уже заказал и в случае чего срочно отправится в Англию.

"Гарри, беспокоится о здоровье своего деда, и его регулярно информируют о его состоянии", – сообщил источник.

Что известно о визите Гарри в Лондон?

Напомним, что принц Гарри собирался прибыть в Лондон не раньше лета, поскольку в июне будут праздновать 95-летний юбилей его бабушки – королевы Елизаветы II. Также в июне исполнится 100 лет принцу Филиппу, а еще планируют открыть памятник принцессе Диане. Беременная Меган Маркл, его жена, не планирует прибытие в Великобританию вместе с ним. Вероятно, на это повлияют ее вторые роды, которые запланированы на конец весны, а также пандемия коронавируса, которого остерегается герцогиня Сассекская.