В эксклюзивном интервью 24 каналу Ольга Сумская рассказала, что жила в городке Генуя на побережье Лигурийского моря. Друзья-итальянцы показали ей Венецию, Пизу, Флоренцию, Милан и просили остаться, но отсиживаться в безопасности звезда не стала – в мае вернулась в Украину и принялась волонтерить.

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Сейчас Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком гастролирует с концертами деоккупированными селами и поет для военных. О том, как нашла в себе силы после смерти мамы, как переживает потерю звездной подруги Русланы Пысанки и почему не хочет говорить о москалях, читайте в рамках проекта "Интервью24" .

Интервью с Ольгой Сумской в ​​видеоформате

Не сдирали, как на западе Украины, – где и у кого Сумская жила в Италии

Долгое время, первый месяц войны, вы оставались в Киеве и не хотели ехать даже на Запад, потому что, как говорили, "прилетает по всей Украине". Однако потом с дочерью на месяц уехали в Италию. Что стало последней каплей? Почему покинули Украину как раз в тот момент?

Потому что пригласили мои друзья – однокурсница, с которой я училась в институте, проживающая в Италии уже более 30 лет. Они ужасно переживали за нас.

Конечно, мы сомневались. Не то что сомневались, никто никуда не хотел ехать. Как-то прикипели к своему дому, и те события даже нас не выталкивали.

Когда сейчас об этом все вспоминаешь, то боль немного умолкает в душе, но громко откликается в сердце боль сегодняшнего дня. Потому что то, что было – уже не столь важно: куда мы поехали и сколько мы просидели в той кладовой или подвале. Все это – не по сравнению с той болью николаевцев и харьковчан, несчастных людей, сидящих в подвалах под ужасом смерти.

Но все равно мне просто приятно поблагодарить этих людей, которые нас тогда принимали и предоставили бесплатное жилье. Поэтому я благодарю моих итальянских друзей. Это невероятные люди, которые окружали нас заботой.

То есть в Италии вы с дочерью жили бесплатно?

Да. Нам попалась очень порядочная семья, которая не сдирала, как на западе Украины, "три шкуры" с пострадавших украинцев. За квартплату по три тысячи в день! Я когда узнавала от друзей, как постепенно они повышали цены, у меня это не укладывается в голове. Им не жжет внутри там в душе? Им не противно от самих себя?

Как можно брать с несчастных людей, которые действительно лишились жилья, которым некуда возвращаться, у которых нет домов? И они сдирали с них такие сумасшедшие деньги за квартплату. Жаль, что мы этого не обсуждаем, жаль, что мы не популяризируем таких людей. Нужны просто фото, фамилии. Вот такие вот, посмотрите на них, это наши "украинцы", которые о порядочности ничего и не слышали.

А люди в Италии даже просили нас оставаться. Так было трогательно, когда владелец квартиры даже шторы купил. Он увидел, что мы вместо этих страшных и тяжелых жалюзей вешаем одеяло. И удивился, потому что как это так он упустил это из своего внимания и не подумал об этом. Принес нам эти шторы и говорит: "Я вам сейчас их повешу". А мы говорим: "Боже, мы извиняемся, мы просто завтра уже уезжаем". И мы тоже стоим с подарком, с благодарностью. И я вижу, что у него даже слезы на глазах от того, что мы как-то так подружились.

Ольга Сумская / Фото из фейсбука актрисы

Вы рассказывали, что за месяц успели объездить чуть ли не всю Италию – и Рим, и Ниццу, и Венецию, и Флоренцию, но не освещали этого в инстаграме. Почему?

Конечно, если мы уже в Италии, и была такая возможность, мы объездили практически все прекрасные города – мекка живописи, музыки, архитектуры. Ну как не взглянуть на Венецию, Флоренцию, Пизу, Милан? Это удивительные вдохновляющие города. Но поверьте, даже когда ты стоишь у картины Ботичелли в Уффике во Флоренции, где мы выстояли четыре часа в очереди – я с детства просто мечтала вживую увидеть эти гениальные полотна Ботичелли – все равно твое сердце в Украине. Оно не взрывается так, как в мирное время от увиденного.

Мы были на нервах, это постоянный стресс, так или иначе, мы не расслаблялись морально, но хотя бы физически находились в безопасности и могли засыпать без сирен.

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В Италию вы ехали поездом через несколько стран – через Польшу, Швейцарию, Австрию, так что увидели много. Как украинцев принимают в Европе?

Не знаю, как сейчас, потому что сейчас нам все бонусы сняли. Сейчас нет бесплатного проезда и всех других услуг. А к тому времени все было совершенно бесплатно. Мы доехали до Холма, и там нас встречали с табличками у вагонов. Затем отводили, чтобы взять все документы и сопровождать дальше в Варшаву. Там были и врачи, измерявшие давление. Если кому-то плохо, то можно было брать любое лекарство. Горячий чай, горячие обеды.

Всего навидались, но поразил конечно и уровень, и та забота об украинцах, которая постоянно предоставлялась. И в Варшаве. Это люди с добрым золотым сердцем. В то время, когда мы ехали (это был апрель и начало мая), везде были пункты помощи на железнодорожных вокзалах. Это еда, горячие напитки, средства гигиены, просто внимание. Если человек в отчаянии и нервничал, то к нему сразу подходил психолог, пытался разобраться, поговорить, что нужно. Поэтому все это столь трогательно.

Не могла усидеть, – почему вернулась в Украину

В Италии вы никому на шею не садились, вас просили остаться, но вы выбрали вернуться в Киев. Почему не стали больше жить в безопасности?

Не могу усидеть без этих добрых дел. Хотя я была очень активна у себя на страницах. И, конечно, я пыталась этот виртуальный фронт приумножить, как говорится. Я отслеживаю все сама, без команды. На это уходит пол дня, не меньше. Ну, если есть время, я постоянно этим занимаюсь.

И я не могла усидеть. Ну, сколько можно? Знаете, люди, которые там остаются, поверьте, они всей душой с Украиной. Это очень трудная тема. Это как дерево с корнями вырвали и подвесили. Это такое состояние украинцев, которые сейчас за границей. Хотя они увезли своих детей, они в безопасности, и все сделали правильно для того, чтобы сохранить жизнь своим детям и семье.

Я не могла усидеть. Говорят: "Ну посиди еще месяц, никто не знает, когда это все закончится". Я говорю: "Нет, нет, нет. Меня там ждут".

Ваша младшая дочь, как и вы, хотела возвращаться в Украину? Как она вообще реагирует на войну?

Все же надо сказать, что мы, взрослые, мужественно переносим это. Дети более подвержены состоянию стресса. Поэтому когда я смотрю, в каком состоянии дети, непосредственно и моя Анечка… Мне, конечно, очень жаль, я переживаю за нее.

Это все очень небезопасно. Но она с нами, с родителями. Ну, а как иначе? Хотя я ее просила: "Возможно ты поедешь в Англию?" Там тоже есть мои сокурсники – Верочка Головко, которая приглашала.

Ну и обучение у нашей младшей дочери будет продолжаться. Не знаем, будет ли в формате онлайн, но говорят, что вживую. И в августе Аня уже должна начать обучение. Это четвертый курс театрального университета имени Карпенко-Карого. Как можно научить актерству онлайн? Очень тяжело, согласитесь. Как и медиков тоже… Ну как можно научиться быть медиком, врачом онлайн? Если, скажем, специальность взять языковую – это другое дело. Психология – тоже. А вот практика и энергетика – это только вживую.

Ольга Сумская с дочерью Анной / Фото из инстаграма актрисы

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Как были эмоции, когда вернулись в Киев из Италии? Не отвыкли от сирен?

Помню, как в мае вышли из поезда в Киеве – это слезы счастья. Муж встретил. Это такие объятия, родной Киев – душистый, майский... Самый родной в мире. Я обнимала каждое дерево, целовала эту сирень и благодарила Бога, что я вернулась. Только так, иначе и быть не могло.

Там долго невозможно усидеть. Ты чувствуешь себя не то что ненужным… Да, если есть талант, если есть связи, если есть знакомства, если в тебе есть безумное желание усвоить ту территорию, в которой ты оказался, тогда можно. Мне кажется, что очень много украинцев это и сделали. И я просто восхищена. Я видела, как они быстро овладевают ситуацией и сразу устраиваются на работу. Скажем, женщины приезжали с запада Украины и сразу устраивались где-то сиделками, где-то уборщицами, где-то в церкви.

Просто эту профессию… Я могу помогать людям, я это делаю, но пока посудомойкой не готова работать. Хотя я могу мыть посуду, чистить картофель как Даша Астафьева, и все делать, но только у нас в Украине. Поверьте, с меня шляпа не спадет никогда.

Потому что человеческое горе и то, что сейчас переживают украинцы, так сблизило всех нас. Нет чужих, все родные. И мы такие единственны в своем горе.

Ольга Сумская с мужем и дочерью по возвращении в Киев из Италии / Фото из инстаграма актрисы

Четвертый месяц без работы, – на что живет во время войны

В июле у вас прошел первый с 24 февраля гастрольный тур. Как это вернуться на сцену после более чем четырехмесячного перерыва?

Мы уже сыграли три спектакля, это было очень смело. Мы уже ездили в Одессу, в Белую Церковь. Сыграли первые спектакли после долгого перерыва нашей антрепризовой деятельности в Киеве. И люди пришли, не побоялись. Я им очень благодарна.

В Одессе, где постоянно "прилетает", мы договорились: если будет сирена, то останавливаем и спускаемся в бомбоубежище, в подвалы. Там есть специальное помещение. Мы работали в театре Водяного, это огромный зал. Перед спектаклем я молилась, чтобы не было сирен, чтобы мы сыграли от начала до конца без этого перерыва. Так и случилось, Слава Богу. Мы смогли это сделать.

Ольга Сумская с коллегами по спектаклю "Мастер и Маргарита" / Фото из инстаграма актрисы

Эти спектакли были в поддержку актеров, вы получили за них гонорар?

И возмещение на ВСУ – 20 процентов от сборов продюсер отправлял на фронт, для фондов. Это первое, что было заявлено в афише.

Ну, сборы были небольшие, сколько могли. Хотя в Белой Церкви был практически аншлаг, там небольшой зал. Но собрать сегодня Октябрьский дворец, а это полторы тысячи – очень сложно. Театр Водяного в Одессе – это более тысячи зрительских мест. Поверьте, сегодня это непросто. Хотя мы собирали такие аншлаги и надеемся, что так будет в будущем.

В шоу-бизнесе не принято жаловаться на безработицу и безденежье, но все понимают, что артисты сейчас в затруднительном положении. На что вы живете во время войны?

Я извиняюсь, мы сегодня уже четвертый месяц без работы. И те три спектакля, которые мы сыграли…

Живем на сбережения, держимся, не падаем духом. Мы понимаем, что сегодня всем сложно. Сегодня нужно быть с людьми. Народные артисты должны быть с народом. И это наш лозунг сегодня.

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Это ужас, несчастные люди – о концертах в деоккупированных селах

Вы с мужем постоянно в разъездах – то с концертами для военных, то с визитами в деоккупированные города и села. Вы волонтерите сразу в нескольких добровольческих "батальонах"?

Стараемся поддерживать каждый день, каждую секунду наших украинцев, как только можем. Эта капелька участия как волонтера – самая неотложная. Поэтому мы с мужем в нескольких фондах как волонтеры работаем.

Ольга Сумская в одном из деоккупированных сел / Фото из фейсбука актрисы

Были недавно в Макаровском районе, в Андреевке. Это ужас. Там просто каждый второй дом разрушен. Это несчастные люди. У нас там был концерт. Люди попросили, чтобы мы приехали, утешили их, подарили положительные эмоции. Чтобы хотя бы на несколько часов отвлечься от трагических событий, которые окружают. И мы это сделали.

Поэтому знаете, когда "прилетает" мне на фейсбуке: "Ага, поете. Не до пения". Знайте, люди просят. Потому что общение им многое дает. Они ощущают, что не одни. Они обнимают нас как родных, и это дорогого стоит.

Вот недавно были в селе Ягодное на Черниговщине. Поверьте, это перевернуло душу, и мы не сдерживали слез, ведь первые дни войны пришлись именно на Черниговщину. И тот ужас, который мы увидели, сидевшие в подвалах люди, которые погибли там от удушья, от стресса... Это просто невероятно, не передать словами... Практически все дома разрушены. Поэтому благодарность нашему прекрасному фонду "Добробат". Это батальон добрых дел, который занимается восстановлением пострадавших домов для украинцев. За тот период, когда наши войска освободили Ягодное, уже восстановлено много домов, сделана крыша. Я просто удивляюсь, насколько быстро и качественно все это делается. И хочется низко поклониться этим невероятным людям, работающим бесплатно.

Меня сдуло с кровати – о "прилетах" по Киеву и оккупированной Катюжанке

За пять месяцев войны киевляне не раз просыпались от взрывов. Возле вас были "прилеты"?

Прилетало около нас несколько раз. Мы живем в центре, и это практически 700 метров – Лукьяновская. Пострадали семьи, погибли люди. Погибла журналистка из "Радио Свобода". Это было очень страшно. Разрушены дома вокруг. Мы хотя бы два раза в неделю ездим на Лукьяновский рынок и постоянно проезжаем мимо этих разбомбленных кровель. Нет еще окон. Итак, пока в этих домах разбирают завалы.

Кстати, из-за этого дома в Киеве, куда последний раз "прилетело" в 6 утра, меня просто сдуло с кровати. Это был ужас, было три "прилета". Именно этот дом не подлежит государственному возмещению. Поэтому когда люди будут покупать квартиры, нужно следить, кто вам продает эту квартиру, и в порядке ли все документы.

Знаю, что в доме вашей сестры в Катюжанке жили оккупанты. Что с ним сейчас? Он уцелел?

Слава Богу, моя двоюродная сестра с четырьмя детьми и мужем смогли уехать. Сейчас они находятся в Польше. Я очень переживала за них. Дом разворован, там ничего фактически не осталось.

Это ужасные события. И тот период, который каждый из нас пережил, это горе в каждой семье сегодня. И это все продолжается. Мы только надеемся на мир, который предоставит нам оружие. И тогда наши мужественные воины дадут отпор. Это сегодня самое главное.

Корю себя, что не приехала, – почему Сумская грызет себя после смерти мамы

В феврале, на четвертый день полномасштабной войны, скончалась ваша мама Анна Ивановна. Как справились с этой утратой?

Как не стало мамы, это был страшный период в нашей семье. Ты отгоняешь эти мысли, гонишь их. Это произошло в очень страшный день, когда был прилет баллистической ракеты на телебашню. Тогда погибли люди, а мы там были почти пять минут до, когда забирали маму из морга на Оранжерейной – это недалеко от телебашни на Мельникова. Прилетает ракета, и в морге вылетают все окна. А мы там были десять или пять минут назад.

Я думала: "Господи, спасибо, что мы успели похоронить мамочку достойно". Потому что когда смотришь, как люди хоронили в Мариуполе своих близких прямо у подъезда, то понимаешь, что неизвестно, где сейчас эти люди... Просто в братских могилах. За что? Это очень ужасно.

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Вы успели увидеть маму перед смертью? Приезжали к ней во время войны?

Господи, Боже мой. Я так себя корю за те три дня, что не могла приехать... Оно сидит внутри и съедает меня. Трудно было доехать, ведь были диверсанты в городе и комендантский час. И вдруг это происходит. 27 февраля мамочка умерла.

Я просто себя корю, что я эти три дня не могла доехать. Хотя мне люди говорят: "Ну, а что ты могла сделать?" А хоть что-то – обнять, расцеловать, поговорить.

Хотя с вечера я звонила маме. Я помню, что 26 (февраля, – 24 канал) я еще разговаривала с мамочкой. Я говорила: "Солнышко, Киев бомбят". И мама в таком шоке: "Боже, Боже! Я не верю. Как?" Она очень сильный была человек, она никогда не плакала, я очень редко видела ее слезы. И тут она заплакала. Может, впервые за много-много лет я испытала этот шок.

Ольга Сумская с мамой Анной Ивановной / Фото из инстаграма актрисы

Вы рассказывали, что маму хоронили на Байковом втроем. На кладбище были вы, муж Виталий Борисюк и дочь Анна. На прощании не было вашей сестры Натальи?

Никого из них не было. Не буду говорить это, это больно. Это очень больно.

Слова не сказала, что были проблемы со здоровьем, – о внезапной смерти подруги Русланы Писанки

Говорят, беда не приходит одна. За последние пять месяцев вы потеряли не только маму, но и звездную подругу Руслану Писанку. Многие в шоу-бизе ничего не знали о ее болезни. Вы тоже?

Никто не может понять, это не укладывается абсолютно в голове, что такое могло произойти. Страшная, трагическая судьба, постигшая совершенно врасплох.

Руслана даже слова не сказала, что были проблемы со здоровьем. Я думаю, если бы, возможно, сказала, мы бы как-то взялись. Почему так быстро?

Мы вчера разговаривали с мужем Русланы Игорем. Он просто прибит этим всем. Он плачет, ему слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и всеми документами. Вчера тело Русланочки было кремировано, и в ближайшее время он повезет прах в Киев. Сейчас решаем вопрос захоронения на Байковом. Если будут какие-либо препятствия, мы будем решать непосредственно с мэром города Виталием Владимировичем Кличко. Мы уже общались на этот счет.

Важно! Прощание с Русланой Писанкой состоится 2 августа 2022 года в Германии, в городе Кайзерслаутерн возле церкви городского кладбища в 10 часов утра. О похоронах в Киеве муж актрисы Игорь Исаков сообщит позже.

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Когда вы последний раз общались с Русланой Писанкой?

Я получила от Русланы недавно, недели три назад, смс-ку, что все будет хорошо. Она мне сочувствовала по поводу потери мамы, и я так же, ведь наши мамы ушли в засветы практически с разницей в месяц, может немного больше. И Руслана хоронила ее по вайберу, ведь всем занимался Игорь. Это очень тяжело.

И Русланочка написала мне, что как только она вернется, мы обязательно должны почитать новую пьесу и сделать ее на наш дуэт. Мы давно уже мечтали сыграть вдвоем. Это очень больно. Было столько планов, и так все неожиданно оборвалось. Господи, светлая ей память. Наша прекрасная, неповторимая Руслана Игоревна.

Многие звезды не удивлены тем, что Руслана Писанка не призналась об агрессивной форме рака, с которой боролась, ведь всегда сияла, улыбалась и никогда ни на что не жаловалась. Какой вы помните Писанку? Руслана – это бренд. Это настоящая украинка, символ Украины. Это наша народная любимица. Человек, который столько сделал для украинского кино, театра, телевидения. Она сломала стереотипы. Когда появилась Руслана – пышногрудая, роскошная – женщины поверили в себя. Те настоящие украинки, формами которых можно гордиться. Это невероятная, безумная энергетика, которую дарила Русланочка всем нам. Это неповторимый юмор, который я обожаю. Мы на одной ноте, мы очень чувствовали друг друга, ведь очень часто работали вместе на сцене в спектакле "Декамерон". Нет Русланочки. Казалось, что этот человек будет вечно, просто такая безумная энергетика. Она такая всегда яркая и непобедимая, несокрушимая, и такая глубокая, такая мудрая. Каждая ее фраза, каждое интервью для меня – это открытие. Поэтому просто хочу поблагодарить вселенную за нашу Руслану, нашу украинку, нашу талантливую, прекрасную женщину, которой Украина гордится и будет гордиться всегда. Просто навсегда в нашем сердце. Ольга Сумская с Русланой Писанкой / Фото из инстаграма актрисы Важно! Украинские звезды со щемлением вспоминали Руслану Писанку и делились самыми яркими общими воспоминаниями. Чувствовала себя вторым сортом, – о съемках с российскими актерами и кино во время войны

Вы рассказывали, что украинские фильмы, в которых вы снимались в 90-х, в частности "Голос трави", снова актуальны и даже в рекомендациях ютуба. Как реагируете на то, что украинцы наконец-то тянутся к своему кино?

Я когда вижу, что наш эпизод уже в тиктоке – я не верю своим глазам. Видите, вспомнили об украинском кино, в котором мы имели счастье сниматься! Да, приятно всем нам – актерам, Одесской киностудии, всей команде, работавшей над таким удивительным фильмом, который, я считаю, был недолюблен, его недооценили в свое время. Это 90-е годы. И вдруг эти фильмы во всех рекомендациях на платформах – и "Голос трави", и "Записки кирпатого Мефістофеля", "Партитура на могильному камені", "Карпатське золото".

Я просто не перечислю тех украиноязычных прекрасных фильмов, в которых у меня была честь сниматься. И "Сад Гетсиманський. Тигролови" Ивана Багряного. На то времени оно прозвучало. Так или иначе не так громко, как хотелось бы. Спасибо нашему украинскому режиссеру Ростиславу Синько, который приобщился к такой болезненной теме. О тех украинцах, которых высылали туда в Сибирь, в лагеря, которые подверглись страшным пыткам, которые были уничтожены.

Ольга Сумская в фильме "Голос трави" / Скриншот с видео

Но все почему-то годами лили слезы за "Сватами", а сейчас Добронравов ходит к раненым русским оккупантам в Самаре. По вашему мнению, почему в Украину постоянно тащили актеров из россии?

Что касается "Сватов". Я никогда не была поклонницей этого сериала, хотя знаю, что продюсерами были… Мы знаем кто (Улыбается) .

Я должна сказать, что тоже снималась с российскими коллегами. Да, я выходила с ними на съемочную площадку, был определенный период. Это такая болезненная тема, которая сегодня актуальна. И я бы не хотела разводить "срач". Потому что сейчас будут искать виновных, "должно быть искупление". Я скажу только одно – актер очень зависим от продюсеров. Да, если бы я знала, скажем, что тот или иной фильм достигнет горизонта не только Украины, но и других стран, я бы еще подумала, сниматься там или нет. Но ведь мы этого иногда не знаем.

Мы снимаемся с нашими коллегами, приезжают российские коллеги, заходят на площадку. Нам говорят, что это только для Украины, а потом мы видим, что этот сериал показывают и в россии, и во всех странах, которыми она овладела. Итак, вопрос к продюсерам. Давайте с этого начинать.

Продюсеры пока сидят исподтишка, а с ними надо общаться, почему так происходило в течение этих лет. Почему мы не ощущали нашу доминанту? Почему мы приходили на площадку, и у нас не было индивидуальных вагончиков, питания и тех пунктов в райдере, которые были у россиян? Должно быть уважение к украинскому актеру.

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О доминантности русских актеров в Украине говорил и Тарас Цымбалюк. Он вспоминал, что стоя пил чай в палатке, тогда как у коллег из россии были вагончики с кейтерингом и вдвое выше гонорары. Были ли случаи, когда вас, народную артистку Украины, принимали дома хуже, чем россиян?

Я никогда не забуду, как пришла на съемки сериала с российскими коллегами. Я прихожу и вижу, что у каждого русского коллеги отдельный съемочный вагончик. Я говорю: "А куда мне приткнуться? Вот пришла народная артистка". На что Горянский, мой кум, народный артист Украины, пристыдил съемочную группу: "Люди, вы что сошли с ума? Пожалуйста, решите все вопросы". Сразу нашли место. Это ужас, это стыд. Это второй сорт, которым ты себя чувствовал. Ну вот приходили московские актеры, и все на них выстраивалось.

Кстати, помню, как одна из российских коллег пришла на площадку и ей не понравился цвет обоев: "Вот мне не нравится. Надо бы поменять цвет, потому что вот этот оливковый будет отражаться на лице, и нехорошо я буду выглядеть". Что вы думаете? За ночь переклеили обои. Все делалось.

Поэтому та самодостаточность украинского актера, украинского режиссера и украинского кино, которая сегодня вырывается с мясом и большой кровью, должна быть утверждена навсегда. Мы не имеем права потерять ее.

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком на концерте в метро / Фото из фейсбука актрисы

Даже сейчас во время войны в Украине снимают фильмы. В большинстве своем документальные, но снимают. По вашему мнению, кино сейчас актуально?

Я вообще считаю, что за украинским кино великое будущее, ведь это колоссальная идеологическая сила, благодаря которой можно и нужно сегодня поднимать дух нации. Я не хочу говорить о москалях, они мне нафиг не нужны. Давайте говорить о нашем кино, о нас украинских актерах, которые могут и хотят сказать свое слово.

Даже сегодня, в это страшное время, пока идет война, культура и украинское кино не должны быть на последнем месте.

Война нам дает такие сюжеты. Ты думаешь: "Господи, та в кино такого нет, а оно в жизни происходит". Где наши сценаристы, которые могли бы все это написать, и мы бы сняли потрясающее кино, от которого вздрогнул и был бы поражен весь мир? Как я мечтаю об этом.

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