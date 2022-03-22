Звезде было нелегко договориться о похоронах во время бомбардировок Киева, потому что ритуальная служба доезжала не везде. По словам Ольги Сумской, добрые люди нашлись благодаря фейсбуку, они договорились обо всем за два дня. В то время как ее знакомые по несколько дней держали умерших на балконах.

Напомним "Адская боль": умерла мама Ольги Сумской

Как Ольга Сумская хоронила маму в Киеве

Мы похоронили нашу хранительницу достойно, с молитвой священника, на Байковом кладбище, возле нашего папы, Вячеслава Сумского. Теперь они вместе,

– рассказала Ольга Сумская.

"Видимо, Господь забрал ее, чтобы она не видела всех ужасных событий, которые сегодня мы переживаем. Родилась мамочка в голодовку, пережила вторую мировую и отошла опять во время войны", – щемяще добавила звезда.

Кстати, как рассказала Ольга Сумская, ее мама героически боролась за жизнь, ведь шесть лет назад Анне Ивановне сделали сложную операцию на сердце в институте Амосова.

Ольга Сумская видела ракету, попавшую в телебашню

После похорон на Байковом кладбище родные заехали за документами на улицу Оранжерейную , что неподалеку от Киевской телебашни. Через пять минут после того, как они уехали, раздался мощный взрыв, туда попала российская ракета.

Я увидела, как что-то темное пролетело над головой с бешеной скоростью. Это была баллистическая ракета, попавшая в телебашню на Мельникова. А мы были там пять минут назад,

– вспомнила Сумская.

Она убеждена, что в тот день ее спас Бог и мама, ставшая их ангелом-хранителем.

Не пропустите Ольга Сумская ответила Ступке, почему ее дочь из Москвы молчит о войне в Украине