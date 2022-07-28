С первых дней Маша Ефросинина ведет войну на культурном фронте, помогает женщинам и детям, пострадавшим от агрессии россии. Она объясняет, что приближать победу из-за границы ей гораздо легче, чем в Украине, ведь в Европе она не волнуется за жизнь своих детей – дочери Наны и сына Александра.

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Почему Ефросинина не возвращается в Украину

Страшно для детей. Я здесь только ради детей. Я знаю себя в страхе. Я попробовала жить пять недель войны в страхе. Я становлюсь неэффективной. У меня все затемняет материнский инстинкт – я не могу работать, у меня все немеет, я как в каком-то пузыре хожу. Такова я. Это не плохо, не хорошо. Это факт,

– призналась телезвезда.

Она откровенно восхищается женщинами, находящими в себе силы жить в Украине под обстрелами, но это якобы не ее история. Ведущая не может дать слабину, потому что за последние 5 месяцев взяла на себя очень много.

"У меня слишком много обязанностей перед людьми, перед фондом. Я не могу сойти с дистанции, как бы меня ни лупили", – подытожила Ефросинина.

Напомним, звездная подруга Маши Ефросининой Оля Полякова тоже боялась вести дочерей в Украину из Франции. Однако младшая Алиса уговорила ее, и в начале июля они прибыли в Киев вместе.