19 июля стало известно о потере в украинском шоубизе – умерла телеведущая и актриса Руслана Пысанка. Звезды делятся воспоминаниями о подруге и коллеге.
Важно Всегда весела: жизнь Русланы Писанки в фотографиях
Звезды вспоминают о Руслане Писанке
Наталья Могилевская
Певица показала редкое архивное фото из "Танцев со звездами", в которых участвовала телеведущая, и вспомнила тот период.
Все говорили о том, как мы работали с Зеленским и сколько времени посвящали танцам, но больше всего в те дни работала Руся. То, что она творила на каблуке с ее высоким ростом и в борьбе с лишним весом – это был настоящий подвиг и настоящий героизм!
– написала звезда.
"Ее благородный и хороший выход из проекта был по-настоящему королевским. Королевой невозможно стать, королевой рождаются. Настоящее благородство, внутренняя сила, божественный талант и искрометный юмор – редкие качества как для одного человека. Светлая память, Руся!".
Участники "Танцев" / Фото с инстаграма Натальи Могилевской
Юрий Горбунов
"Трудно поверить! Сегодня ушла из жизни наша замечательная коллега Руслана Пысанка! Всегда полна оптимизма, с удивительным чувством юмора! Прекрасная актриса и телеведущая! Отдыхай Руся! Пусть земля тебе будет пухом", – поделился шоумен.
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Ирина Билык
"Ты была самой хорошей из самых хороших, самой красивой из самых красивых! В это невозможно поверить! Светлая память", – лаконично выразилась артистка.
Лилия Ребрик
Руся наша! Светлая память… Не могу поверить… Сегодня ушел из жизни замечательный человек, актриса, телеведущая Руслана Пысанка. Всегда улыбающаяся, жизнерадостная, энергичная… Почивай с Богом. Люблю тебя очень,
– написала Лилия Ребрик.
Катя Осадчая
"Невозможно поверить. Почивай с миром, невероятная Руслана".
Звезды о смерти Русланы Писанки / Фото с инстаграм-сториз
Ольга Фреймут
Руслана, моя журналистика ориентировалась на ваши стандарты в профессии, с вас брала пример. Легкость, уникальность, джазовость. Вы были так единственная. Наверное, мы действительно не знаем тайну о небе, если туда в последнее время улетает так много прекрасных украинцев. Там, наверное, действительно очень хорошо,
– поделилась телеведущая.
Звезды о смерти Русланы Писанки / Фото с инстаграм-сториз
Владимир Остапчук
Шоумен был лаконичным и показал кадры из студии, где объявили о смерти Русланы Писанки и подписал их печальными эмоджи.
Звезды о смерти Русланы Писанки / Фото с инстаграм-сториз
Василиса Фролова
Еще несколько месяцев тому назад Руся так сердечно обнимала Родика… Невозможно поверить… Самая светлая великая душа. Так не должно быть,
– написала ведущая.
Звезды о смерти Русланы Писанки / Фото с инстаграм-сториз
Леся Никитюк
"Русланочка, как же так… Светлая память".
Звезды о смерти Русланы Писанки / Фото с инстаграм-сториз