Телеведущая ушла из жизни ночью 19 июля. Еще год назад после большого перерыва она вернулась на работу на телевидении и даже не догадывалась, что впереди война и борьба с тяжелой болезнью, которая заберет жизнь.

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Руслана Пысанка болела

Из-за войны актриса уехала в Германию. Там врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь. Руслана почти никому не рассказала о своем диагнозе. Телеведущая ввела личную войну и вместе с тем помогала Украине, строила планы на счастливое будущее на родной земле.

Великая война заставила уехать ее в Германию. Там врачи у Русланы Писанки диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала,

– сообщили в "Завтраке с 1+1".

Пока неизвестно, когда и где состоится церемония прощания с телеведущей. По всей вероятности, ее тело привезут в Киев, чтобы похоронить звезду дома.

Что известно о Руслане Писанке

Украинская актриса и телеведущая родилась 17 ноября 1965 в Киеве.

Училась на режиссерском факультете Киевского государственного института культуры. Специальность Писанки – "режиссер телевидения".

Руслана была участницей телепроекта "Женский клуб", а также вела прогноз погоды. Именно это принесло ей популярность.

В 2006 году была участницей первого сезона проекта "Танцы со звездами". Именно в этом сезоне победил Владимир Зеленский.



Участники первого сезона "Танцев со звездами" / Фото из инстаграмма Влада Ямы