32-летний Тарас Цымбалюк снимается в кино с 2011 года. В начале карьеры он часто сталкивался с комплексом неполноценности, когда российским актерам все, а украинским – ничего.

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Тарас Цымбалюк об отношении к актерам из России в Украине

Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" не скрывает, что до 2014 года был под влиянием всего русского. Студентом он мечтал, что после университета поедет покорять Санкт-Петербург, потому что там и в Москве "все крутится, все на высоком уровне". Однако даже в Украине едва пробился, потому что на главные роли приглашали актеров из России.

Мы не должны на своей земле считать топовыми актерами это все ненужное, которое не нужно в Москве. У них здесь гонорары в два раза выше, чем у нас. Когда я начинал, я стоял в палатке пил чай в то время, когда актеры из России имели свой грим-вагончик со всем полноценным кейтерингом,

– вспомнил звезда.

Цымбалюк сожалеет, что снимался с россиянами

Тарасу Цимбалюку стыдно, что он делил площадку с российскими актерами, которые сейчас цинично молчат о войне и бомбардировке Украины, в которой они "паслись".

"Мой папа всегда говорил, что Россия – это огромное зло. Он историк, он все это очень глубоко воспринимает. Когда началось вторжение, когда началась искусственная аннексия Крыма, в нашей семье это на обнаженном нерве воспринималось… Мы привыкли к этому всему .Даже когда под Пиккардийскую Терцию на Майдане носили убитых героев, мы это все быстро забыли, и снимались с российскими актерами", – рассказал знаменитость.

Надо опомниться и понять, что украинцы – это очень крутая глубокая нация, и мы не должны быть прикладным материалом для какого-то недогосударства, над которым весь мир смеется,

– резко высказался актер.

Здесь следует добавить, что Тарас Цымбалюк назвал "куском г*вна" российского актера Антона Батырева, с которым дружил с 2014 года. Он регулярно снимался в Украине, а после полномасштабной войны заявил, что не стесняется ни своего русского гражданства, ни символики Z.