На днях Наталка Денисенко впервые за полтора месяца встретилась с мужем Андреем Фединчиком и без угрызений совести рванула на море. Однако подписчики заставили ее оправдываться.

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Наталке Денисенко "прилетело" за отдых во время войны

У Денисенко спросили: "Вам не стыдно быть на море, когда в стране идет война?" Она не смолчала и резко ответила.

Нет, потому что до войны я насобирала деньги и могу некоторое время жить. Потому что мой муж в ВСУ. Потому что я все время войны занималась волонтерством. Ибо я хочу, чтобы мой ребенок и я хоть на мгновение отдохнули и были здоровы, счастливы,

– разъяснила Наталка Денисенко.

Как Денисенко отдыхается в Турции

Актриса призналась, что лететь отдыхать в этом году не хотела, потому что "цены космос", но ее вытолкал муж Андрей Фединчик. К тому же сын уже несколько месяцев просился на море. Поэтому они выбрали Анталию – 5-звездочный отель за 7 тысяч гривен в сутки.

Для меня сейчас получилось дорого, и по этой причине ехать я не хотела, потому что работы у меня нет. Наш отель пять звезд стоит 7 тысяч гривен ночь, все включено. Перелет из Варшавы в Анталию – 10-16 тысяч гривен за человека в одну сторону, но знаю, что разные авиалинии – резцы цены. И из разных городов тоже разная цена. Вывод один – цены у нас в Украине и наши перелеты были самые выгодные,

– поделилась Наталка Денисенко.

Она рассказала, что в Турции у нее исчезла тревожность, от которой 5 месяцев не могла избавиться в Украине. Однако расслабиться звезда не может, ведь забыть о войне – нереально.

"Здесь очень спокойно и тихо. Все вокруг знают о ситуации в нашей стране и поддерживают, говорят: "Вы в безопасности, отдыхайте". Но забыть происходящее невозможно. Мой муж на время военного положения в ВСУ, мои близкие в Украине, и я скоро туда вернусь. Все время приходят новости в телеграм-каналы. Это все невозможно забыть", – объяснила актриса.

Наталка Денисенко об отдыхе в Турции / Фото из инстаграм-сторис актрисы