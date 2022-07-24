Муж тяжело переживает смерть Русланы Писанки, но нашел в себе силы на первое интервью без нее. Он признался, что предлагал звездной жене рассказать о тяжелом диагнозе и открыть сбор на лечение, но она не хотела быть перед своей публикой слабой.

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Почему Руслана Писанка не призналась о раке

Я спрашивал ее: "Руся, почему ты не хочешь сказать? Может, у нас будет больше шансов, если будут помогать". Она мне не раз говорила, что не хочет, чтобы ее видели такой. И даже когда выходила на улицу, готовилась к этому, чтобы никто даже не догадался, что с ней что-то не так – какой-то парик, какую-то шапочку, подкрашивалась, выходила и улыбалась,

– со слезами вспомнил Игорь Исаков.

Он добавил, что незадолго до смерти жена испытывала страшную боль, но ни разу не показала, как сильно страдает. На людях Писанка, как и до болезни, была всегда улыбчива.

"Были такие волны боли, когда я держал ее за руку и понимал, что она вся напряжена, как камень, но она улыбалась, и мы шли", – говорит мужчина.

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Какими были последние дни жизни Писанки

По словам Игоря Исакова, в Германии они познакомились с замечательной семьей, которая оставила им свой дом. Он благодарен этим людям, что хоть перед смертью позволили жене почувствовать себя как дома, а не скитаться по общежитиям.

"У меня Руся была человеком-магнитиком, который притягивал к себе очень положительных людей. И нам невероятно повезло, что здесь в Германии появились друзья, пустившие нас к себе в семью, к себе в дом. Так получилось, что они уехали в отпуск за пять дней до того, как Руся ушла. Подошел Юра, говорит: "Возьмите ключи от дома и живите у нас столько, сколько нужно, чувствуйте себя как дома", – вспомнил муж слова друга.

Я забрал Русю после капельницы. Была шестая химия, я забрал ее и сразу привез в дом. Я безгранично благодарен этой семье, что дали почувствовать Руси последние дни себя как дома,

– не сдерживая слез поблагодарил Игорь Исаков.

Важно! После смерти жены господин Игорь открыл сбор, чтобы "сделать добро для Руси" – собрать на лечения девочке или мальчику, который "болеет чем-то, что подобно тому, что было в Руси".



"Если мы спасем хоть одну жизнь, то все это имеет смысл. Уверен, Русичке это понравится", – писал муж Писанки в фейсбуке. Так, на 24 июля он собрал уже более 100 тысяч гривен.