Голый протест: Бритни Спирс опубликовала интимные фото в сети после снятия опекунства с отца
Источник:инстаграм Бритни Спирс
Американская певица Бритни Спирс 30 сентября освободилась из-под опекунства отца Джеймса Спирса. Мужчина 13 лет контролировал личную жизнь артистки, ее финансы, карьеру и социальные сети. Теперь она свободна и может публиковать все, что угодно на своей странице. Первыми стали ее интимные фото.
На самом деле это уже не первый раз, когда Бритни выставляет в инстаграме эротические фото – недавно она публиковала полуобнаженные фотографии, демонстрируя свои прелести. Теперь она якобы хотела заявить, что полностью свободна, и обнародовала голые фото с отдыха.
К слову Суд ошибся, – отец Бритни Спирс прокомментировал решение об отмене опекунства
Свои интимные зоны она прикрыла "емоджи-цветами", а позировала рядом с ванной, размещенной на улице.
Обнаженная Бритни Спирс на отдыхе / Фото с инстаграма певицы
"Игра в Тихом океане никому не помешает. Вдруг что, фото не отредактированы, это ванная кривая", – иронично подписала снимки Бритни, где видно, что артистка все же прибегла к "фотошопу" и сделала свои формы стройнее. В комментариях любимый звезды шутливо написал #freethenipple (с английского – "освободите соски"), намекая на недавний фанатский флешмоб #freebritney.
Голая Бритни Спирс / Фото с инстаграма артистки
Как реагирует сеть
Известно, что сейчас звезда отдыхает со своим бойфрендом и женихом Сэмом Асгари на райском курорте, однако где именно – неизвестно. На снимках и видеороликах она выглядит абсолютно счастливой, а фанаты желают ей всего наилучшего в новом этапе жизни:
- "Приятно видеть тебя такой счастливой и свободной Ты это заслужила! Люблю тебя, Бритни!";
- "Освободи все, королева";
- "В буквальном смысле свободная Бритни";
- "Бритни использовала свой первый день без Джейми, чтобы публиковать фотографии обнаженной, и я вдохновлена";
- "Наслаждайся новой жизнью, Бритни";
- "Живи свою лучшую жизнь, Брит!".
Опекунство над Бритни Спирс: что следует знать
- В конце июня 2021 года в Лос-Анджелесе Бритни Спирс впервые выступала в деле опекунства. Она заявила, что отец травмировал ее и запрещал рожать детей.
- После этого выступления в поддержку Бритни выступили коллеги и фанаты. Среди них были Джастин Тимберлейк, Кевин Федерлайн, Кристина Агилера.
- Вскоре прошло еще одно слушание, на котором суд отказался лишить Бритни Спирс опекунства. Тогда один из ее адвокатов ушел в отставку, а менеджер вообще уволился. Артистка заявляла, что не будет выступать, пока находится под опекой отца.
- В августе Джейми впервые за 13 лет отказался от опекунства над дочерью. Он также требовал 2 миллиона долларов за то, чтобы написать отказ от опекунства.
- После запроса об отказе от опекунства Бритни Спирс сразу объявила о помолвке с Сэмом Асгари, с которым встречается уже 5 лет.
- 30 сентября стало известно, что суд отклонил опеку над Бритни и назначил ей временного опекуна – менеджера певицы Джоди Монтгомери. Следующие слушания состоятся 12 ноября.