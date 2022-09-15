Завещание королевы Елизаветы II засекретят на 90 лет

После смерти королевы Елизаветы II власть перешла к ее старшему сыну – Чарльзу. Однако подробности завещания Ее Величества можно будет узнать не раньше, чем через 90 лет.

В монаршей династии такая традиция существует еще с 20 века, но о ней стало известно только в прошлом году, когда скончался принц Филипп.

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Где будут хранить завещание королевы

Завещание Елизаветы II будет запечатано и храниться в сейфе в неизвестном месте в Лондоне под наблюдением судьи. Завещание Ее Величества будет храниться в сейфе вместе с завещанием возлюбленного, умершим в 2021 году, и матери Елизаветы I и сестры принцессы Маргарет, которые обе умерли в 2002 году.

Когда возникла такая традиция

Запечатывание умерших завещаний членов королевской семьи началось в 1910 году. Тогда в 40-летнем возрасте скончался принц Фрэнсис Текский. Его завещание стало первым из более чем 30, которые сейчас хранятся в неизвестном городе в Лондоне.

После смерти старшего члена королевской семьи исполнитель завещания обращается к главе отдела семейных дел Верховного суда Лондона с просьбой скрепить завещание.

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