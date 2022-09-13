12 сентября в Эдинбурге началась церемония прощания с королевой Елизаветой II. Там королевы пробудет только сутки, поэтому все желающие отдать честь Ее Величеству готовы часами стоять в очереди.

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Тысячи людей прощаются с королевой Елизаветой II в Эдинбурге

Долгая очередь к собору выстроилась в центре старого города. Люди ждали от пяти до семи часов, чтобы пройти мимо гроба с покойной Елизаветой II. Они говорили о том, что важно пережить исторический момент и чтить короля.

Вицеспикер Палаты лордов лорд Ян Дункан сказал, что такое огромное количество людей является "чрезвычайным излиянием уважения, горя и чести чрезвычайной женщины". Власти ожидают, что днем 13 сентября желающих попрощаться с королевой будет еще больше.

Поскольку на улице уже достаточно холодно, с вечера специально привезли микроавтобусы, где можно было попробовать горячие напитки, булочки. А вдоль очереди стояли туалеты и пункты с водой.

Что будет после привоза тела Елизаветы II в Лондон

Гроб с телом королевы должны привезти в Лондон 13 сентября в 20:00. У Букингемского дворца ее встретят король Чарльз III и королева-консорт Камилла.

14 сентября начнется прощание с королевой в Вестминстерском аббатстве. Оно продлится до воскресенья, 18 сентября.

Похороны Ее Величества пройдут 19 сентября. Для всей страны это будет "День национального траура". В полдень по всей стране пройдет двухминутное молчание.

Похоронят Елизавету II рядом с мужем – принцем Филиппом в часовне Святого Георгия.

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