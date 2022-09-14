Гроб с телом королевы Елизаветы II завершает последнее путешествие. В 14:22 (по лондонскому времени) она отправилась из Букингемского дворца – официальной лондонской резиденции монархов.

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Траурную процессию возглавил король Чарльз III, принцесса Анна, принц Эндрю и Эдвард, а также принц Уэльский Уильям и Гарри. Гроб украшен Императорской государственной короной. Ее перевозит лафет Королевской конной артиллерии.

Путешествие легендарной королевы будет проходить через центр Лондона – Королевские сады, торговый центр, Конную гвардию и арку Конной гвардии, дворец Уайтхолл, улицу Парламент-стрит, Парламентскую площадь и двор Нового дворца. Процессия продлится 38 минут.

В 15:00 гроб с телом Елизаветы II доставят в Вестминстер-холл. Ее поставят на платформу, вокруг которой будут караулить офицеры.

В 17:00 британцы смогут попрощаться с их королевой. Прощание завершится в понедельник 19 сентября, в 6:30 утра.

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