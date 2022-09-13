На улицах Эдинбурга выстроились огромные толпы, чтобы наблюдать, как гроб королевы едет в Букингемский дворец.

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Гроб с телом королевы, объятый королевским флагом, сопровождали ее дочь принцесса Анна и ее муж, вице-адмирал сэр Тим Лоуренс. Принцесса Анна заявила, что ей удалось разделить с матерью последние сутки ее жизни.

Для меня было честью и привилегией сопровождать ее в последнем путешествии,

– сказала она.

Гроб с телом королевы прибыл в Лондон: как это было

По дороге в центр Лондона по обе стороны дороги собрались скорбные люди, чтобы наблюдать за процессией. Некоторые бросали цветы в черный катафалк в знак уважения к королеве, гроб которой был освещен внутри.

Три полицейских мотоцикла плотно шли впереди кортежа, мигая синими фарами. На противоположной стороне дороги движение остановилось, и водители выходили из своих машин, чтобы взглянуть на проезжающую мимо процессию.

После примерно часа поездки процессия прибыла в Букингемский дворец. Многие люди, стоявшие вдоль улицы, положили зонты в знак уважения, а некоторых можно было увидеть, как вытирают слезы из глаз.

Что будет дальше

В среду, 14 сентября, гроб перенесут в Вестминстерский дворец. В этот день рейсы над центром Лондона будут перенаправлены или задержаны, чтобы шум самолетов не мешал церемониальным процессиям. Ожидается, что попрощаться с королевой придут тысячи человек.

В Букингемский дворец прибыл гроб Елизаветы II / Фото Sky News

Смерть королевы Елизаветы II: главное

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал. За несколько часов до ее смерти Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором сообщил, что врачи озабочены состоянием здоровья королевы.

Сообщается, что она скончалась в присутствии старших детей принца Чарльза и принцессы Анны, срочно прибывших в Балморал.

10 сентября старшего сына покойной Елизаветы II Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Он взошел на престол под именем Чарльз III. Коронация, как ожидается, может состояться через несколько месяцев.

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