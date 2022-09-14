На третий день после смерти королевы в Букингемском дворце сообщили, что похороны Ее Величества пройдут 19 сентября. То есть на 11 день после смерти монарха, а не на 10, как предварительно согласовывалось в плане "Лондонский мост". Новым королем Великобритании стал Чарльз III, которого официально провозгласили 10 сентября.

К слову Похороны Елизаветы II: в Букингеме сказали, где и когда состоится

Все, что известно сейчас о похоронах и исторической процессии, которая состоится уже через несколько дней – читайте в материале.

Кто будет транслировать похороны Ее Величества

Как и ожидалось, главным каналом, который будет транслировать событие, будет BBC. Он уже не один десяток лет закреплен за королевской семьей. Канал всегда транслировал все королевские свадьбы, коронацию королевы, трансляцию рождественских поздравлений, а также похороны принца Филиппа в 2021 году.

Прямой эфир будет доступен на BBC iPlayer с постоянными обновлениями на веб-сайте новостей и радио BBC в течение дня. Ожидается, что трансляцию будут пересматривать миллионы людей.

Когда и где начнутся похороны

Государственные похороны королевы начнутся в 11:00 по местному времени (в 13:00 – по киевскому) в Вестминстерском аббатстве. Аббатство является исторической церковью, где короновались британские короли и королевы, включая коронацию королевы в 1953 году. Это также место, где она вышла замуж принца Филиппа в 1947 году. Стоит отметить, что в этом месте не было отпевания монарха с 18 века, хотя похороны королевы-матери прошли там в 2002 году.

Последние 4 дня тело перед похоронами королевы будет находиться в Вестминстерском зале (здание рядом с аббатством), где родственники и подданные смогут с ней попрощаться. Утром, в день похорон, гроб с королевой переместят в аббатство на пушечном лафете Королевского флота.



Тело королевы перевезут в Вестминстерское аббатство 19 сентября / Фото BBC

Как продлится процессия и где похоронят королеву

После отпевания королевы в Вестминстерском аббатстве гроб королевы пронесут пешком в Арку Веллингтон в лондонском Гайд-парке, а затем переместят на катафалк, который долгой дорогой проедет в Виндзорский замок.



Елизавету II похоронят в часовне святого Георгия Виндзорского замка / Фото BBC

Этот замок особенный для всей королевской семьи. Там постоянно жили 40 монархов на протяжении почти 1000 лет. Что касается Елизаветы II, то там она росла в подростковом возрасте, когда шла война, а во время пандемии коронавируса Ее Величество находилось там на изоляции как во временной резиденции.

Торжественная служба чина похорон состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке с участием архиепископа Кентерберийского, старшего епископа англиканской церкви. Эта часовня также имеет важное значение для королевской семьи, ведь там в свое время женились принц Гарри и Меган Маркл, а также там похоронили мужа королевы Филиппа в апреле 2021 года.

Там гроб с телом королевы опустят в Королевский склеп, а затем похоронят в семейной часовне короля Георга VI, где покоится ее отец король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет. Впоследствии туда должны также перезахоронить тела мужа принца Филиппа, похороненного в Королевском склепе, чтобы супруги покоились вместе. Решение переместить тело мужчины было принято лично Елизаветой II при ее жизни.

Кого пригласили на похороны и кто должен быть

После известия о смерти Елизаветы II в мире "посыпались" сочувственные сообщения высокопоставленных должностных лиц, которых впоследствии пригласили на похоронную процессию. Одним из первых приглашений принял президент США Джозеф Байден, поэтому британцы ожидают его увидеть среди иностранных гостей. Также свои визиты уже подтвердили премьер-министры Австралии, Канады, Новой Зеландии, ожидается утверждение от премьер-министра Ирландии, а также президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Что интересно, владимира путина на похороны никто не приглашал.

На смерть королевы сразу откликнулись члены королевских семей со всей Европы, многие из которых были кровными родственниками королевы. Поэтому они, вероятно, будут на похоронах: король Бельгии Филипп и королева Матильда и король Испании Филипп и королева Летиция – все они уже приняли приглашение. На похоронах также будут высокопоставленные политики Великобритании и премьер-министр страны Лиз Трасс.

К похоронам обязательно присоединятся родственники из королевской семьи усопшей Елизаветы II, включая ее детей – короля Чарльза III, принцессу Анну, принца Эндрю и принца Эдуарда, а также их собственные семьи. Также присутствуют внуки королевы, в том числе принц Уильям и его жена Кейт и принц Гарри из Меган Маркл. Отметим, что Вестминстерское аббатство может вместить 2000 человек.

День в Великобритании

После смерти Елизаветы II Великобритания вступила в 10-дневную жалобу, во время которой по всей стране – приспущенные флаги и запрещены крупные публичные события. День похорон королевы будет "Днем национального траура" и официальным выходным днем. В полдень британцы почтит память королевы двумя минутами молчания.

После погребения королевы согласно решению короля вся королевская семья в частности вступит в 7-дневный траур.