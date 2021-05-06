Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек разошлись 17 лет назад, но, похоже, что чувства между ними все еще не растаяли. Инсайдеры сообщают новые детали отношений звездной пары.
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек часто видятся
Сейчас актер и артистка очень часто встречаются и много разговаривают на самые разные темы. Они планируют проводить как можно больше времени вместе.
Они прекрасно проводят время. Прошли годы со времени их расставания, и теперь они наверстывают упущенное. Они снова планируют тусоваться вместе,
– пишет издание.
Однако близкие друзья Дженнифер и Бена отмечают, что пара общается только по-дружески, а в их отношениях совсем нет романтики. По словам источников, звезды сохраняли такие хорошие отношения еще от разрыва помолвки.
Поэтому Лопес и Аффлек поддерживают друг друга в тяжелые времена. Недавно актер сделал певице комплимент: "Где ты прячешь свой источник молодости? Почему ты сейчас выглядишь точно так же, как в 2003 году, а я в лучшем случае так, будто мне уже за 40?".
Отношения Джей Ло и Бена Аффлека
- У Дженнифер Лопес и Бена Аффлека был роман 2 года. Все шло к свадьбе, ведь пара обручилась. Но за несколько дней до громкой церемонии, запланированной на сентябрь 2003, они расстались.
- Сейчас звезды оба стали одиноки. Бен Аффлек расстался с Аной де Армас в январе этого года. Дженнифер Лопес официально разошлась с Алексом Родригесом в апреле.
- Пара нашла поддержку друг в друге. Несколько дней назад Бена Аффлека видели возле дома Дженнифер, куда он прибывал на определенное время для общения.