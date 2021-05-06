Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек разошлись 17 лет назад, но, похоже, что чувства между ними все еще не растаяли. Инсайдеры сообщают новые детали отношений звездной пары.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек часто видятся

Сейчас актер и артистка очень часто встречаются и много разговаривают на самые разные темы. Они планируют проводить как можно больше времени вместе.

Они прекрасно проводят время. Прошли годы со времени их расставания, и теперь они наверстывают упущенное. Они снова планируют тусоваться вместе,

– пишет издание.

Однако близкие друзья Дженнифер и Бена отмечают, что пара общается только по-дружески, а в их отношениях совсем нет романтики. По словам источников, звезды сохраняли такие хорошие отношения еще от разрыва помолвки.

Поэтому Лопес и Аффлек поддерживают друг друга в тяжелые времена. Недавно актер сделал певице комплимент: "Где ты прячешь свой источник молодости? Почему ты сейчас выглядишь точно так же, как в 2003 году, а я в лучшем случае так, будто мне уже за 40?".

Отношения Джей Ло и Бена Аффлека