Это точно не Михаил, – Дана с "Холостяка-11" прокомментировала вылет с проекта
12 марта на экраны вышел 2 выпуск 11 сезона шоу "Холостяк". Дана покинула проект, поскольку она и главный герой Михаил Заливако не нашли общего языка. Девушка отметила, что это не тот человек, с которым она готова убежать на край света.
Источник:инстаграм Даны с "Холостяка-11"
Романтический проект "Холостяк" продолжает покорять сердца украинских зрителей. Во 2 выпуске Михаил Заливако попрощался сразу с 9 девушками, с которыми не смог найти общий язык. Одной из участниц, которые покинули шоу, стала 29-летняя певица Дана.
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Дана об участии в "Холостяке-11"
Девушка отметила, что с Михаилом у них не сложилось общение и не стоит тратить время друг друга.
Если честно, я бы очень хотела встретить такого мужчину, ради которого сама бы захотела оставить все и с которым я готова была бы убежать на край света! Но это точно не Михаил. Не было искры,
– написала Дана в публикации.
Певица призналась, что она очень романтичная. Умеет любить каждой клеточкой тела и отдавать: "Если после первого общения стало понятно, что мы слишком разные и нам не по пути. Стоит ли тратить свое время?".
"Холостяк" 11 сезон: главное
- Премьера романтического реалити-шоу состоялась 5 марта.
- Главным героем 11 сезона стал бизнесмен Михаил Заливако.
- На первой вечеринке мужчина дал розы всем 29 девушкам.
- Участницы будут жить в 2 разных домах: в лесу и возле озера.
- Во 2 выпуске Михаил попрощался с 9 девушками, которым не удалось покорить его сердце.
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