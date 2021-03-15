12 марта на экраны вышел 2 выпуск 11 сезона шоу "Холостяк". Дана покинула проект, поскольку она и главный герой Михаил Заливако не нашли общего языка. Девушка отметила, что это не тот человек, с которым она готова убежать на край света.

Романтический проект "Холостяк" продолжает покорять сердца украинских зрителей. Во 2 выпуске Михаил Заливако попрощался сразу с 9 девушками, с которыми не смог найти общий язык. Одной из участниц, которые покинули шоу, стала 29-летняя певица Дана.

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Дана об участии в "Холостяке-11"

Девушка отметила, что с Михаилом у них не сложилось общение и не стоит тратить время друг друга.

Если честно, я бы очень хотела встретить такого мужчину, ради которого сама бы захотела оставить все и с которым я готова была бы убежать на край света! Но это точно не Михаил. Не было искры,

– написала Дана в публикации.

Певица призналась, что она очень романтичная. Умеет любить каждой клеточкой тела и отдавать: "Если после первого общения стало понятно, что мы слишком разные и нам не по пути. Стоит ли тратить свое время?".