12 березня на екрани вийшов 2 випуск 11 сезону шоу "Холостяк". Дана покинула проєкт, оскільки вона та головний герой Михайло Заливако не знайшли спільної мови. Дівчина зазначила, що це не той чоловік, з яким вона готова втекти на край світу.

Романтичний проєкт "Холостяк" продовжує підкорювати серця українських глядачів. У 2 випуску Михайло Заливако попрощався одразу з 9 дівчатами, з якими не зміг порозумітися. Однією з учасниць, які покинули шоу, стала 29-річна співачка Дана.

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Дана про участь в "Холостяку-11"

Дівчина зазначила, що з Михайлом у них не склалося спілкування і не варто витрачати час один одного.

Якщо чесно, я б дуже хотіла зустріти такого чоловіка, заради якого сама б захотіла залишити все і з яким я готова була б втекти на край світу! Але це точно не Михайло. Не було іскри,

– написала Дана в публікації.

Співачка зізналася, що вона дуже романтична. Вміє любити кожною клітинкою тіла та віддавати: "Якщо після першого спілкування стало зрозуміло, що ми занадто різні і нам не по дорозі. Чи варто витрачати свій час?".