12 марта на экраны вышел 2 выпуск самого романтичного шоу страны "Холостяк-11". За внимание и расположение главного героя проекта – Михаила Заливако – боролись аж 29 красавиц. Однако не все девушки понравились успешному бизнесмену из Харькова. С кем из участниц главный мужчина страны попрощался навсегда – читайте на Showbiz 24.

На первой церемонии роз 11 сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако отправил домой сразу девять девушек, которым из-за безумной конкуренции так и не удалось достучаться до его сердца. Кто покинул романтический проект во 2 выпуске – узнавайте дальше.

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Первой проект "Холостяк 11" покинула 26-летняя Елена. Во время индивидуального общения на групповом свидании Михаил Заливако понял, что девушка пришла на романтическое шоу с корыстными целями – увеличить количество подписчиков в тиктоке. Участница даже не скрывала, что мечтает стать известной блогершей, поэтому главный герой отправил ее домой до церемонии роз.

Второй проект покинула Ксения во время двойного свидания с Лолой. Она попыталась скрыть свое недовольство, узнав о существовании второго дома, и делала вид, что все хорошо. Во время личного общения Михаил Заливако заподозрил девушку в неискренности. Поскольку она говорила загадками, то их разговор был ни о чем. "Холостяк", не дождавшись церемонии роз, провел Ксению к автомобилю.

Третьей участницей, которая ушла из реалити-шоу, стала писательница Оля. По видеообращению Михаилу Заливако показалось, что она не до конца искренна с ним. Участница подтвердила, что ей сложно открыться новым отношениям, поэтому "Холостяк" отпустил ее. Он уверен: Оля обязательно будет счастливой, однако не здесь и не с ним, ведь они очень разные.

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Четвертой 11 сезон "Холостяка" покинула 25-летняя стюардесса Валентина. Главного красавца страны откровенно разочаровало то, что девушка даже на неприятности реагирует с улыбкой. Он хочет видеть рядом с собой искреннюю женщину, потому участница покинула проект на первой церемонии роз.

Пятой девушкой, которая не сумела покорить сердце "Холостяка" стала дерзкая владелица секс-шопа Валя. В своем видеообращении она заявила, что в шоу присутствуют лицемерные девушки и добавила, что хочет почувствовать душевность с Михаилом. А вот мужчина убежден, что они общались достаточно, чтобы почувствовать друг друга. Поскольку их взгляды расходятся, он отпустил участницу.

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Шестой из "Холостяка" ушла Дана. Солистка группы SELFY честно рассказала, что сейчас на первом плане у нее карьера. Михаил не хочет отношений на расстоянии и ищет будущую жену, которая родит ему детей. Принимая во внимание, что жизненные цели артистки и бизнесмена полностью противоположны, он отпустил Дану домой.

Седьмой реалити-шоу покинула 21-летняя Хана. Главный герой попрощался с девушкой, заявив, что он не ее принц.

Восьмой борьбу за сердце "Холостяка" прекратила 20-летняя студентка Анна. По мнению бизнесмена, они хотят от отношений разного: девушка стремится быть с умным мужчиной, от которого будет черпать знания, а ему нужна семья.

В последнюю очередь Михаил Заливако отправил домой Ульяну. Несмотря на то, что тест на весах показал, что у них много общего, он попрощался с девушкой, из-за того, что общение у них было натянутым.

Так, борьбу за сердце "Холостяка" Михаила Заливако продолжают 20 девушек. На следующей неделе зрителей ожидают не менее волшебные свидания, не менее откровенные признания и не менее неожиданные шаги самого решительного мужчину страны.