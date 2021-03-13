Экс-холостячка Ксения Мишина после 2 выпуска реалити-шоу "Холостяк-11" поделилась своими мыслями касательно участниц проекта. Знаменитость призналась, что ей было больно и стыдно смотреть на то, как девушки относятся друг к другу.

Ксения Мишина была главной героиней первого сезона "Холостячки", поэтому не смогла остаться в стороне, когда начался новый сезон шоу "Холостяк". В частности, актриса выразила свое мнение касательно участниц.

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Ксения Мишина о участницах "Холостяка-11"

Звезда призналась, что после выхода на экраны 1 выпуска, ее охватывали различные чувства. В первый день она хотела написать свои впечатления, но потом проанализировала свои мысли и увидела в них много осуждения. После этого Ксения отложила эту идею, дала себе время в такой ситуации хорошо все обдумать.

Если честно, в некоторые моменты я думала только об одном: "Как? Как так можно? Почему некоторые девушки так себя ведут? Неуважительно к себе. Без ценности". Я понимаю в чем смысл проекта, что есть конкуренция, но так нельзя,

– написала в публикации Мишина.

"А потом я поняла, что именно меня так взбудоражило. Не то, как они относились к себе, не то, как жалостливо некоторые смотрели на "Холостяка". А то, как они относились друг к другу. Там, за глазами мужчины, открывались их настоящие качества. Эти презрительные взгляды, осуждение, насмешки, грубость и хамство. Неприкрытое, грубое хамство в адрес других женщин. Мне показалось очень трагическим. Было больно и стыдно", – рассказала Ксения.

Знаменитость добавила, что знает, как трудно в реалити-шоу: "Но все еще заметно, что в сердцах многих женщин жуткая конкуренция, незащищенность, беспросветность. И мне жаль".

Я хочу, чтобы женщины становились добрее. Мы все – сестры! Большой женский круг! И я уверена, даже в таких сложных условиях когда-нибудь остальные 30 украинок смогут хорошо преподнести себя, даже конкурируя и претендуя на одного приятного холостяка,

– отметила экс-холостячка.

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