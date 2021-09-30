Бритни Спирс – свободна: суд отстранил отца от опекунства
Источник:BBC
Дело американской певицы Бритни Спирс приобрело неожиданный поворот – ее отца Джеймса Спирса отстранили от опекунства. Он контролировал жизнь артистки с 2008 года.
Суд по опекунству Спирс состоялся 29 сентября в Лос-Анджелесе. После выслушания обеих сторон судья Бренда Пенни согласилась, что Бритни не нуждается в опеке отца.
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Нынешняя ситуация не состоятельна. Она показывает токсичную ситуацию, которая требует отстранения Джеймса Спирса… Это решение наилучшим образом отвечает интересам опекунства, что является моей задачей,
– заявила судья.
Бритни Спирс с отцом в 2008 году / Фото Getty Images
Контроль над финансами сейчас временно передали бухгалтеру Джону Забилу, а временным опекуном звезды стала менеджер певицы Джоди Монтгомери – как это было тогда, когда ее отец некоторое время не исполнял обязанности опекуна из-за скандала с внуками.
Окончательное решение об отмене опеки над Бритни Спирс может быть принято на слушаниях 12 ноября.Все о деле опекунства отца Бритни Спирс вы можете прочитать здесь.
Реакция Бритни Спирс
Сейчас Бритни не комментировала решение суда ни в СМИ, ну и соцсетях, и ее не было в зале заседания. Но ее последний видеоролик был опубликован 6 часов назад, где она летит сама на вертолете, поэтому поклонники активно поздравляют ее с "победой":
- "Лети свободно, милая маленькая птичка!";
- "Это твой момент, Бритни! Живи своей жизнью, ты свободна!";
- "Никогда не была такой счастливой";
- "Вы переродились";
- "Мы так рады за вас!";
- "Свободная Бритни";
- "Летай свободно, королева!";
- "Поздравляем, Королева, Ты заслуживаешь весь мир".
На радостную новость также отреагировал любимый Бритни – Сэм Асгари, который отметил, что Бритни – свободная. "Она сделала это! Ее фанбазу недаром называют армией", – написал Сэм.
Сэм Асгари отреагировал на освобождение от опекунства отца Бритни / Скриншот с инстаграм-сториз
Сэм Асгари об освобождении от опекунства отца Бритни / Скриншот с инстаграм-сториз
Что известно об опекунстве Бритни Спирс
- В конце июня в Лос-Анджелесе в очередной раз состоялось слушание по делу опекунства над Бритни Спирс. Тогда певица впервые лично выступила в суде и рассказала, что отец травмировал ее и запрещал рожать.
- В поддержку исполнительницы выступили фанаты и коллеги. Среди знаменитостей ее поддержали Джастин Тимберлейк, Кевин Федерлайн, Кристина Агилера.
- Через некоторое время состоялось еще одно заседание, на котором суд отказался лишить Бритни Спирс опекунства. После этого один из ее адвокатов ушел в отставку, а менеджер – уволился.
- Исполнительница тогда заявила, что завершает карьеру, однако впоследствии отметила, что не будет давать концертов пока находится под опекой отца. Адвокат Спирс пообещал, что будет действовать быстро и агрессивно.
- В августе стало известно, что Джеймс Спирс впервые за 13 лет отказался от опекунства над дочерью и его адвокаты готовят соответствующие документы для подачи в суд. Он также потребовал 2 миллиона долларов за то, чтобы он написал отказ об опекунстве.
- После запроса об отказе от опекунства Бритни Спирс сразу объявила о помолвке с Сэмом Асгари – пара встречалась 5 лет и давно мечтала об этом моменте.