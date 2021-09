Популярность Бритни Спирс снова начинает расти, но не столько из-за ее творчества, как из-за скандала с опекунством отца. Из-за этого многие компании начали снимать фильмы о певице. Недавно Netflix показал трейлер фильма "Бритни против Спирс", а Hulu и The New York Times выпустили вторую часть Framing Britney Spears – Controlling the Britney Spears.

К теме Netflix готовит документалку о Бритни Спирс и истории ее опекунства – трейлер ленты

Бритни Спирс о документальных фильмах

На странице в инстаграме знаменитость опубликовала сообщение, в котором высказалась об одной из документальных лент, однако не сказала, какой именно.

Друзья, это безумие... Я посмотрела отрывки последнего документального фильма и должна сказать, что несколько раз пыталась понять, что происходит!!! Я действительно стараюсь уходить от драмы!

– написала артистка.

Бритни Спирс отметила, что все описанные события – давно в прошлом. Однако звезда добавила, что создатели фильма приложили много усилий.

Стоит отметить, что сначала певица написала, что в картине много неправды. Однако впоследствии она (а по версии фанов, ее отец) отредактировала сообщение и удалила эти слова.

Поклонники и дальше подозревают, что Бритни не владеет своим инстаграмом, сообщения также пишет вроде бы не она:

"Это не Бритни! Верните ей инстаграм";

"Хороший пост, но действительно мы должны верить, что это Бритни? Мы уже знаем, что у нее следили за телефоном, и появляются новые секреты опекунства. Вы знаете, что она будет судиться со всеми вами";

"Что вообще происходит?";

"Бритни, мы уже это читали";

"Опубликовано уже в третий раз";

"Ты уже публиковала это, что происходит?".

Что известно о новых документальных фильмах

О фильме "Бритни против Спирс" нет много информации, ведь пока создатели поделились только трейлером. Этому предшествовал также 18-секундный тизер, в котором звучит голосовое сообщение от Бритни своему адвокату: "Привет, я Бритни Спирс. Я звонила тебе раньше. Я звоню снова, потому что просто хотела убедиться, что мы в процессе отмены опекунства".

В фильме от Hulu и The New York Times рассказывают о подробностях жизни Бритни Спирс. Там указано, что отец артистки, Джейми, имеет доступ к ее телефону, а следовательно сообщениям истории браузера и социальных сетей. Сама же знаменитость об этом якобы не знает.

Уже не первый раз Бритни комментирует документальные фильмы о себе. Ранее она называла их лицемерными, ведь они показывают якобы только травматическое сторону его жизни, и не вспоминают достижения. Также она реагировала на первую часть ленты от The New York Times. Спирс подчеркивала, что плакала две недели, потому что не ожидала, что ее выставят в таком негативном свете.

Текст публикации Бритни Спирс

Друзья, это безумие... Я посмотрела отрывки последнего документального фильма и должна сказать, что несколько раз пыталась понять, что происходит!!! Я действительно стараюсь отмежеваться от драмы! Во-первых, это прошлое! Во-вторых, могут ли диалоги быть лучше? В-третьих, вау, они использовали самые красивые кадры меня в мире! Могу сказать, что они приложили много усилий.

Надела белое в знак начала новой жизни.