Украинские звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Турции вместе с сыном. Скоро их семья пополнится вторым ребенком, ведь телеведущая сообщила о беременности, находясь в теплой стране.

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Утро Кати Осадчей в Турции

Знаменитость поделилась с поклонниками новыми фото из майского отпуска. Она позировала перед камерой на сап-борде среди водоема в желтой рубашке и черном купальнике.

Катя Осадчая продемонстрировала стройные ножки, а также похвасталась натуральной красотой, ведь не наносила на лицо макияж. Белокурые волосы она собрала в низкий конский хвост.

Беременная Катя Осадчая по-разному держалась на доске, наслаждаясь солнечным теплом и живописными видами. "Мои утренние упражнения. С чего начинается ваше утро?", – написала звезда под фотографиями.

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Катя Осадчая отдыхает в Турции