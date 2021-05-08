Украинские звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Турции вместе с сыном. Скоро их семья пополнится вторым ребенком, ведь телеведущая сообщила о беременности, находясь в теплой стране.
Смотрите также Лилии Ребрик – 40: звезда празднует юбилей в Турции
Утро Кати Осадчей в Турции
Знаменитость поделилась с поклонниками новыми фото из майского отпуска. Она позировала перед камерой на сап-борде среди водоема в желтой рубашке и черном купальнике.
Катя Осадчая продемонстрировала стройные ножки, а также похвасталась натуральной красотой, ведь не наносила на лицо макияж. Белокурые волосы она собрала в низкий конский хвост.
Беременная Катя Осадчая по-разному держалась на доске, наслаждаясь солнечным теплом и живописными видами. "Мои утренние упражнения. С чего начинается ваше утро?", – написала звезда под фотографиями.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Катя Осадчая отдыхает в Турции
- Телеведущая впервые показала беременный животик в откровенном наряде;
- Катя очаровала поклонников сеть волшебными кадрами на палубе яхты;
- Звезда поплавала в открытом море вместе с мужем Юрием Горбуновым;
- Беременная Осадчая показала стройные ножки в мини-шортах на прогулке возле города Каунос;
- Знаменитость очаровала фото с родными, позируя возле ванн Клеопатры возле городка Гечек.