Беременная Катя Осадчая

Романтическое и яркое фото обнародовал в сети ведущий Юрий Горбунов. На нем пара стоит вместе в пляжных образах и вместе поддерживает руками живот Осадчей. Можно предположить, что звезда сейчас находится на четвертом-пятом месяце беременности. Это первое фото ведущей, где она демонстрирует свое особое состояние.

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"Загадывайте желания – они обязательно исполнятся! Всем хороших Пасхальных праздников!" – написал Горбунов.



Беременная Катя Осадчая впервые продемонстрировала свой животик / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Осадчая празднует Пасху в Турции

Стоит добавить, что Пасху звезда празднует за рубежом – в Турции. Она уже не первый раз отмечает праздник не в Украине. В заморской стране Екатерина сумела совместить работу и отдых. Там звезда взяла интервью у Оли Поляковой и подтвердила свою третью беременность.

На снимках Осадчая показала, как на яхте в Средиземном море наслаждается пасхой и пасхальными яйцами, и поздравляет всех фанатов с Пасхой.

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