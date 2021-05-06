Вместо элитного отеля на берегу моря звездная компания выбрала роскошную яхту, с которой осматривают известные туристические месяца в разных уголках Турции. Да, они побывали в городе Каунос, построенном в 1500 году до нашей эры. На фоне памятника античности Катя Осадчая сделала несколько волшебных кадров.

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Образ Кати Осадчей

Ведущая позировала на яхте в небесно-голубой полосатой рубашке, которую завязала на талии, но беременный животик так и не показала. Ее звезда дополнила короткими нежно-розовыми шортами и белыми тапочками от известного бренда Balenciaga. Не обошлось и без солнцезащитных очков и шляпки. На этот раз она сделала ставку на соломенную панаму с золотистой цепочкой.

"Теперь я точно знаю, что удлиняет время – активный отдых", – поделилась Катя Осадчая.

Катя Осадчая в Турции / Фото из инстаграма ведущей

Катя Осадчая показала стройные ножки в Турции / Фото из инстаграма ведущей

Катя Осадчая в Турции с подругой / Фото из инстаграма ведущей

К слову, отпуск Кати Осадчей в Турции действительно достаточно активный. За несколько дней телеведущая успела: