В отпуск в Турцию пара отправилась с 4-летним сыном Иваном и друзьями. Даже несмотря на третью беременность Катя Осадчая не отказывается от активного отдыха. Со знаменитым мужем Юрием Горбуновым она поплавала в открытом море.

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Для купания Катя Осадчая подобрала открытый купальник черного цвета из своего летнего гардероба, ведь уже появлялась в нем на разных курортах. Ведущая не наносила макияж и собрала волосы в высокий пучок. Она плавала только на животе, поэтому не продемонстрировала изменения тела. Добавим, что фигура звезды почти не изменилась, она такая же стройная, как до беременности.

"Лучший спорт – заплыв в открытой воде", – написала Катя Осадчая. Тогда как Юрий Горбунов на личной странице в инстаграме сравнил себя и жену с кораллами.

Беременная Катя Осадчая в купальнике / Фото из инстаграма ведущей



Беременная Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма ведущего

Напомним, супруги уже публиковали фото с семейного отдыха в Турции. Несколько дней назад беременная Катя Осадчая впервые показала животик на отдыхе, представ перед камерой в разноцветном купальнике. Она также делилась новыми фото из отпуска, для которых позировала на яхте.