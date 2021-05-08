Українське зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова відпочивають в Туреччині разом з сином. Скоро їхня сім'я поповниться другою дитиною, адже телеведуча повідомила про вагітність, перебуваючи в теплій країні.
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Ранки Каті Осадчої в Туреччині
Знаменитість поділилась з прихильниками новими фото з травневої відпустки. Вона позувала перед камерою на сап-борді серед водойми в жовтій сорочці та чорному купальнику.
Катя Осадча продемонструвала стрункі ніжки, а також похизувалась натуральною красою, адже не наносила на обличчя макіяж. Біляве волосся вона зібрала у низький кінський хвіст.
Вагітна Катя Осадча по-різному трималась на дошці, насолоджуючись сонячним теплом та мальовничими краєвидами. "Мої ранкові вправи. З чого починається ваш ранок?", – написала зірка під світлинами.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Катя Осадча відпочиває в Туреччині
- Телеведуча вперше показала вагітний животик у відвертому вбранні;
- Катя зачарувала прихильників мережу чарівними кадрами на палубі яхти;
- Зірка поплавала у відкритому морі разом з чоловіком Юрієм Горбуновим;
- Вагітна Осадча показала стрункі ніжки в мінішортах на прогулянці поблизу міста Каунос;
- Знаменитість захопила фото з рідними, позуючи біля ванн Клеопатри коло містечка Гечек.