Катя Осадчая рассекретила беременность именно в этой заморской стране. В Турцию звезда полетела в командировку, которую смогла совместить с отдыхом. Также именно в там Катя вместе с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном отпраздновала Пасху.

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Новые фото беременной Кати Осадчей

Телеведущая сделала несколько эффектных кадров во время водной прогулки на яхте. Катя сфотографировалась на фоне невероятно красивой голубой водички и деревьев. На одном из снимков Осадчая вместе с сыном Иваном. Она предстала перед камерой в белой блузке, под которой был купальник, щеголяя длинными стройными ножками.

Волосы Осадчая собрала в хвост сзади, а на лицо не наносила косметику. На отдыхе Катя предпочитает натуральную красоту, что неоднократно демонстрировала. Пляжный look она дополнила соломенной шляпой, солнцезащитными очками и подвесками на ноге и шее.

Лазурь, на которую можно смотреть вечно. В прошлой жизни я однозначно жила у моря или была моряком. Ведь в этой жизни лучше моря нет ничего,

– написала Катя под фото.



Беременная Катя Осадчая в Турции / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Беременная Катя Осадчая с сыном Иваном в Турции / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Беременная Катя Осадчая в Турции / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Поклонники Кати уже давно подозревали о ее беременности, однако ведущая никак не комментировала это. Она постоянно возникала перед камерой в аутфитах, которые прикрывали особое состояние. В частности Катя Осадчая: