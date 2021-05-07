Звездная семья путешествовала на яхте недалеко от городка Гечек и остановилась возле знаменитых ванн Клеопатры. На фоне древней архитектурной достопримечательности Катя Осадчая, Юрий Горбунов и их 4-летний сын Иван сделали волшебные фотографии.

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Знаменитая ведущая позировала в широких розовых шортах, белой майке, под которую надела черный купальник, и резиновых тапочках от Balenciaga. Летний look Катя Осадчая завершила трендовой панамой от знаменитого львовского дизайнера Руслана Багинского и солнцезащитными очками, за которыми скрыла лицо без косметики.

Звезда позировала в живописной локации как сама, так и с младшим сыном Иваном, который как всегда изображен со спины. Похоже, туристическая достопримечательность действительно поразила Осадчую, ведь искренняя улыбка не сходила с ее лица.

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"Ванны Клеопатры. Говорят, что для ее приезда их специально построили на термальных водах древней Анатолии. Впоследствии вулкан разрушил эти строения", – поделился легендой Юрий Горбунов.

В личном профиле в инстаграме шоумен также опубликовал несколько свежих кадров. На одном из них Горбунов появился рядом с беременной женой, романтично держась за руки. Супруги позировали прямо в ванне Клеопатры.

Как Катя Осадчая отдыхает в Турции: