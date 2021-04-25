В Вербное воскресенье, 25 апреля, третьему потомку Анастасии Приходько исполнился ровно месяц. Похоже, артистка считает, что малыш достаточно взрослый, чтобы рассказать о нем многотысячной аудитории.

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Пол и имя третьего ребенка Анастасии Приходько

Почти две недели назад пол новорожденного ребенка рассекретила певица Оля Полякова. В комментарии к милому фото, на котором Приходько впервые показала третьего ребенка, она написала, что это "мальчишка". Только теперь исполнительница подтвердила слова коллеги и сообщила, что назвала сына Лука.

Привет! Меня зовут Лука Александрович, и в этот замечательный день хочу поздравить вас с Вербным воскресеньем! А еще я родился ровно месяц назад, и у меня тоже сегодня праздник,

– говорится в публикации.

Анастасия Приходько раскрыла и другие подробности его появления на свет. Так, Лука родился 25 марта в 19:23. Тогда его вес составлял 3,8 килограмма, а рост – 55 сантиметров. За первый месяц жизни малыш набрал 1,2 килограмма и вырос на 5 сантиметров.

"Я очень стараюсь дать маме поспать, но иногда в 3 часа ночи хочу на ручки и ничего с этим поделать не могу", – написала певица от имени сына. Трогательный пост она дополнила не менее чувственной фотографией. Анастасия Приходько сфотографировала одномесячного сына рядом со снимком УЗИ.

Что известно о третьем ребенке Анастасия Приходько