33-летняя певица Анастасия Приходько три недели назад в третий раз стала мамой. Свою беременность она держала в секрете, поэтому фото с округлым животом публикует только сейчас. На одном из них звезда предстала такой, какой ее не привыкла видеть публика.

Несмотря на то, что о третьей беременности звезды знала только ее семья, она таки устраивала фотосессии при возможности. Анастасия Приходько стремилась оберегать новорожденного малыша от посторонних глаз, однако ее последнее беременное фото вызвало такой резонанс, что артистка решила поделиться еще одним милым кадром.

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Как Анастасия Приходько выглядела беременной

В кадре эпатажная певица появилась в непривычном для себя образе. Вместо дерзкого look она подобрала пушистый белоснежный свитер со спущенными плечами. Под нежный верх она не надела ничего, поэтому засветила обнаженные ножки. Волосы артистка уложила ровно, нанесла насыщенный макияж с акцентом на глаза и чувственно обхватила живот руками.

"Я люблю быть разной, и главное – хочу и могу себе это позволить, не стесняясь своих самовыражений. Вот тут я очень милая и тоже себе нравлюсь. Во мне живет новая жизнь, мое сердце бьется в такт с маленьким сердечком малыша", – написала Анастасия Приходько.

Беременная Анастасия Приходько / Фото Instagram / @prykhodko_official

Что известно о третьей беременности Анастасии Приходько