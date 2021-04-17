Совсем недавно исполнительница удивила новостью о рождении третьего ребенка, а теперь заявила о намерении вернуться в шоу-бизнес. Звезда подчеркнула, что готовится к возвращению в творческую деятельность.

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Анастасия Приходько о возвращении на сцену

Певица и экс-депутат от партии "Батькивщина" призналась, что для нее очень важно вернуться к творчеству и очень хочется этого: "Я растворяюсь на сцене и мне кажется, что достаю до звезд. Поэтому я готова, несмотря на то, что диванные критики иногда не скупятся на горячее словечко".

Приходько отметила, что многие говорят, что она не определилась в музыкальном стиле. Рок она исполняла, поскольку это была мечта.

Я не мечтала петь украинский рок. Однако была вдохновлена тем, что мы обрели свободу, начали путь самостоятельной страны, начал процветать украинский язык. Я начала учить язык и писать украинские песни. В итоге есть полностью украиноязычный альбом "именно тот", есть песни "герои не умирают", "Держи" и многие другие,

– написала в публикации Анастасия.

"Я бесконечно рада, что у меня получилось сделать то, о чем я мечтала! Но сейчас я думаю, что дальше пойду в том стиле, с которого начинала сценическую деятельность. И уже работаю над песней, которая понравилась мне с первых нот", – поделилась исполнительница.

В комментариях поклонники Приходько поздравляют ее с возвращением и желают успехов в карьере.

"С возвращением!"

"Жду нетерпеливо! Пойте, мне вас не хватает!"

"Успехов!"

Политическая карьера Анастасии Приходько

Напомним, что музыкальную карьеру Приходько завершила в октябре 2018 года. Тогда артистка презентовала свою песню "именно тот", после чего заявила, что больше не хочет становиться жертвой хейтеров и подстраиваться под какой-то формат. Однако не исключала, что когда-то вернется в шоу-бизнес.

Впоследствии артистка сотрудничала с партией "Батькивщина". В 2019-м она баллотировалась в Верховную Раду, однако ей так и не удалось занять депутатское кресло. Также она получала предложения присоединиться к "Радикальной партии", однако отказывалась. Анастасия заказывала, что не хочет нести ответственность за работу этой политической силы.

В сентябре 2019 года исполнительница заявила, что возвращается на сцену, однако тогда этого так и не произошло.