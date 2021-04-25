У Вербну неділю, 25 квітня, третьому нащадку Анастасії Приходько виповнився рівно місяць. Схоже, артистка вважає, що малюк достатньо дорослий, щоб розповісти про нього багатотисячній аудиторії.

До теми Анастасія Приходько розчулила мережу зворушливим фото з малюком

Стать та ім'я третьої дитини Анастасії Приходько

Майже два тижні тому стать новонародженої дитини розсекретила співачка Оля Полякова. У коментарі до милого фото, на якому Приходько вперше показала третю дитину, вона написала, що це "хлопчисько". Лише тепер виконавиця підтвердила слова колеги та повідомила, що назвала сина Лука.

Привіт! Мене звати Лука Олександрович, і в цей чудовий день дуже хочу привітати вас з Вербною неділею! А ще я народився рівно місяць тому, і в мене теж сьогодні свято,

– йдеться в публікації.

Анастасія Приходько розкрила й інші подробиці його появи на світ. Так, Лука народився 25 березня о 19:23. Тоді його вага складала 3,8 кілограма, а зріст – 55 сантиметрів. За перший місяць життя малюк набрав 1,2 кілограма та виріс на 5 сантиметрів.

"Я дуже стараюся дати мамі поспати, але іноді о 3 годині ночі хочу на ручки і нічого з цим вдіяти не можу", – написала співачка від імені сина. Зворушливий пост вона доповнила не менш чуттєвою світлиною. Анастасія Приходько сфотографувала одномісячного сина поряд зі знімком з УЗД.

Що відомо про третю дитину Анастасія Приходько