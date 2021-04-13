Анастасия Приходько рассекретила свой вес после третьих родов
Сеть взбудоражила новость о том, что Анастасия Приходько стала мамой в третий раз, ведь она тщательно скрывала беременность. Однако теперь звезда делится личным и потому рассекретила, что после родов весит 60 килограммов.
Источник:инстаграм Анастасии Приходько
Украинская певица Анастасия Приходько решила пообщаться с поклонниками в инстаграм-сториз. Там она отвечала на интересные вопросы от фолловеров.
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Анастасия Приходько рассекретила вес
Звезда призналась, что перед беременностью весила 58 килограммов, на последнем месяце – 70, а сейчас 60 килограммов. Певица почти полностью вернулась в форму.
В этом плане у меня быстро организм так раз – и избавляется почти от лишних килограммов. Но работы еще очень много,
– считает Анастасия Приходько.
Артистка добавила, что она с мужем, а также старшие дети очень обрадовались новости о пополнении в семье.
Анастасия Приходько рассказала, как ей удалось скрыть беременность
Поклонников также изрядно интересно, как все-таки знаменитости удалось скрыть беременность от публики. На это певица ответила, что она просто проводила все время дома.
"Ой, на меня много кто обижался, я не ходила на дни рождения, я не ходила на мероприятия, тусовки. Вообще никуда не ходила, я все время сидела дома", – поделилась звезда.
Анастасия Приходько – в третий раз мама
- Во время шоу "Маска", в котором приняла участие артистка, ее героиню Стрекозу заподозрили в беременности. Но когда Приходько сняла маску, она отказалась отвечать на вопрос, носит ли под сердцем малыша.
- Однако уже после окончания проекта Анастасия объявила, что стала многодетной матерью.
- Звезда отмечала, что не хотела "хайповать" на своей беременности, поэтому тщательно скрывала особое состояние.
- На днях певица все-таки показала первое фото малыша. Оля Полякова рассекретила пол ребенка – у Приходько родился мальчик.
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