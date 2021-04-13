Сеть взбудоражила новость о том, что Анастасия Приходько стала мамой в третий раз, ведь она тщательно скрывала беременность. Однако теперь звезда делится личным и потому рассекретила, что после родов весит 60 килограммов.

Украинская певица Анастасия Приходько решила пообщаться с поклонниками в инстаграм-сториз. Там она отвечала на интересные вопросы от фолловеров.

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Анастасия Приходько рассекретила вес

Звезда призналась, что перед беременностью весила 58 килограммов, на последнем месяце – 70, а сейчас 60 килограммов. Певица почти полностью вернулась в форму.

В этом плане у меня быстро организм так раз – и избавляется почти от лишних килограммов. Но работы еще очень много,

– считает Анастасия Приходько.

Артистка добавила, что она с мужем, а также старшие дети очень обрадовались новости о пополнении в семье.

Анастасия Приходько рассказала, как ей удалось скрыть беременность

Поклонников также изрядно интересно, как все-таки знаменитости удалось скрыть беременность от публики. На это певица ответила, что она просто проводила все время дома.

"Ой, на меня много кто обижался, я не ходила на дни рождения, я не ходила на мероприятия, тусовки. Вообще никуда не ходила, я все время сидела дома", – поделилась звезда.

Анастасия Приходько – в третий раз мама