Певица Анастасия Приходько родила третьего ребенка. Свою беременность она держала в секрете, как и пол и имя новорожденного малыша. Звезда показала первое фото с округлым животиком и призналась, что не хотела хайповать на пополнении в семье.

В спецвыпуске шоу "Маска" стало известно, что артистка выступала на последних сроках беременности, а к выходу финала проекта в эфир уже успела родить. В студии Анастасия Приходько лишь подтвердила, что стала многодетной мамочкой. Никаких подробностей она не рассказала и в инстаграме.

Важно Анастасия Приходько в третий раз стала мамой

В то же время певица объяснила почти 40-тысячной аудитории, почему не объявляла о своей беременности. Она не хотела пиариться на личном.

Я не торговала беременностью. Это очень личное. Я давно должна была пробежаться по всем телеканалам, рассказать замечательную новость и хайпануть на этом. Но вы же меня знаете, я не такая,

– подчеркнула Анастасия Приходько.

Она добавила, что бережет семейные ценности и хочет как можно дольше защищать "маленького человечка от большого взрослого мира". "И да, третий ребенок – это прекрасно. Меня переполняет счастье, и я вся в материнских заботах", – поделилась Анастасия Приходько.

Публикацию знаменитость дополнила дерзким беременным фото с неприличным жестом. Она позировала в кадре топлес, прикрыв обнаженную грудь кожаной курткой. Волосы Приходько собрала в фирменный хвост, оставив пряди спереди. Однако все внимание привлекал ее округлый животик. Эта фотография – первое подтверждение того, что артистка таки была беременной и родила.