Успешная украинская артистка Анастасия Приходько обнародовала серию чувственных фотографий с малышом на личной странице. Звезда не хотела спекулировать беременностью, однако теперь часто делится трогательными кадрами.

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Фото Анастасии Приходько с малышом

Знаменитость позировала перед камерой с малышом на руках, нежно прижав его к груди. Новорожденный малыш позировал в белоснежном пушистом костюме. Анастасия Приходько скрывает лицо от общественности, поэтому скрыла его от камеры. Отметим также, что сама звезда до сих пор не объявила пол ребенка, и ее коллега Оля Полякова убеждена, что это мальчик.

Сама певица позировала также в Белом худи. Звездная мамочка собрала волосы в низкий пучок. Для фотографий Приходько не делала макияж, а потому похвасталась естественной красотой перед поклонниками.

Ох и ночка! Работа мамой 24\7 самая важная в мире, хотя и нелегкая. Всем мамочкам, особенно с младенцами шлю привет. Ну, а на сегодняшний день у нас family-look. Как вам?

– написала Анастасия под фото.

Для просмотра всех фото листайте направо:

Поклонники Анастасии Приходько охотно комментируют ее новую публикацию. Впечатлениями от фото поделилась ведущая Соломия Витвицкая и многие другие пользователи сети: