Розкішна та жіночна Кейт Міддлтон: 10 найкращих виходів герцогині у 2021 році

24 грудня 2021 , 13:00
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У 2021 році Кейт Міддлтон часто бувала присутня на робочих зустрічах. Вона демонструвала стильні, вишукані образи, постаючи перед публікою в сукнях, костюмах. Як це було – пригадуємо далі.

Цього року ситуація з пандемією коронавірусу трішки стабілізувалася, тому герцогиня Кембриджська повернулася до виконання королівських обов'язків в офлайн-форматі. Тепер Кейт знову зачаровує бездоганним зовнішнім виглядом на публічних подіях. 

Це варто побачити Відео дня: чому вся мережа зворушена закоханим поглядом Кейт і принца Вільяма на концерті

Майже завжди аутфіти дружини принца Вільяма доповнює захисна маска. Таким чином герцогиня на власному прикладі показує, що пандемія досі триває й необхідно дбати про здоров'я та життя. Які образи Кейт Міддлтон були найяскравішими у 2021 році – дивіться далі.

10 найкращих образів Кейт Міддлтон у 2021 році

  • У турі Шотландією Кейт Міддлтон була у стильній блакитній сукні-пальті з плісированою спідницею. Таке вбрання вона доповнила туфлями-човниками з гострим носком та на високих підборах. Серед аксесуарів обрала лаконічну брошку, підвіску та сережки. Волосся зібрала в акуратну зачіску, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у натуральних відтінках. 


Кейт Міддлтон у блакитній сукні-пальті / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

  • Для виходу в рамках саміту G7 герцогиня обирала елегантну білу сукню, а з взуття – бежеві лаковані туфлі-човники на підборах. У руці Кейт тримала маленький клатч, волосся вклала в локони й довершила образ макіяжем з темними тінями на повіках.


Кейт Міддлтон у білій сукні / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських


Кейт Міддлтон у сукні зеленого кольору / Фото Getty Images


Кейт Міддлтон у фіолетовому костюмі / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

  • На прем'єру фільму "007: Не час помирати" про агента Джеймса Бонда Кейт Міддлтон з'явилась у блискучій золотистій сукні, яка увійшла до капсульної колекції 007 від Jenny Packham. Образ герцогині доповнювали розкішні сережки, підібрана вверх зачіска та макіяж у світлих тонах.


Кейт Міддлтон у золотистій сукні / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

  • У лаймовій футболці, трендових чорних штанах у стилі кльош і смарагдовому пальті Кейт Міддлтон відвідувала освітній захід, який відбувався в Королівських ботанічних садах. Поєднала одяг з чорними туфлями на підборах. Волосся вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила фірмовий макіяж. 


Кейт Міддлтон у смарагдовому пальті / Фото Getty Images

  • Дружина принца Вільяма з'явилась на заході, що відкрив кампанію з протидії алкогольної та наркотичної залежностей – Taking Action on Addiction. Кейт постала перед публікою у червоній водолазці та плісированій спідниці довжини міді такого самого відтінку, з акуратною укладкою та буденним макіяжем. Довершила аутфіт лаконічною світло-коричневою сумочкою та туфлями. 


Кейт Міддлтон у червоній водолазці та спідниці / Фото Getty Images

  • Герцоги Кембриджські відвідали щорічне благодійне вар'єте-шоу. Кейт Міддлтон повторила образ 2019 року – одягнула смарагдову сукню від Jenny Packham. Кетрін доповнила образ невеликим клатчем від того самого бренду. У вухах герцогині красувалися сережки-підвіски Missoma London. Зачіска та вечірній макіяж завершили її look.


Кейт Міддлтон у смарагдовій сукні / Фото Getty Images

  • На зйомки різдвяного концерту Кейт приїхала з чоловіком та іншими членами королівської родини. Герцогиня Кембриджська позувала у червоній сукні та пальті в тон від Catherine Walker з великим бантом. Поєднала вбрання із замшевими туфлями-човниками червоного кольору на високих підборах, а також аксесуарами – срібними каблучкою, сережками-підвісками з діамантами та сапфірами, клатчем Miu Miu. Зачіска і вечірній макіяж гармонійно довершили аутфіт. 


Кейт Міддлтон у червоному пальті / Фото Getty Images

  • Кетрін знялася в тизері різдвяного концерту Together at Christmas. Вона позувала на камеру в червоному кардигані Miu Miu з білим комірцем та ґудзиками. Волосся розпустила і вклала його пишними локонами. На обличчі Міддлтон зробила легкий макіяж, підкресливши очі чорними стрілками, а губи – рожевим блиском.


Кейт Міддлтон у червоному кардигані / Скриншот з відео

Автор: Христина Кобак