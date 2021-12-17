Кілька днів тому у Вестмінстерському абатстві відбувся різдвяний концерт та його зйомки для телебачення. У мережі вже опублікували короткий тизер заходу.
Дивіться також Через Омікрон: Єлизавета II скасувала традиційний сімейний обід перед Різдвом
Образ Кейт Міддлтон
У тизері до різдвяного концерту Together at Christmas з'явилась і герцогиня Кембриджська. Перед об'єктивом вона позувала у святковому образі.
Кейт Міддлтон одягнула червоний кардиган Miu Miu з білим комірцем та ґудзиками. Таке вбрання бездоганно підходить для новорічних та різдвяних святкувань.
Дружина принца Вільяма розпустила волосся і вклала його пишними локонами. На обличчі вона зробила легкий макіяж, підкресливши очі чорними стрілками, а губи – рожевим блиском.
Кейт Міддлтон / Скриншот з відео
Нагадаємо, на різдвяному концерті зібралося чимало членів королівської родини:
- Кейт Міддлтон та принц Вільям;
- принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці;
- принцеса Євгенія;
- Зара і Майк Тіндолл;
- графиня Софі;
- батьки Кейт Міддлтон та її сестра Піппа з чоловіком.