Кілька днів тому у Вестмінстерському абатстві відбувся різдвяний концерт та його зйомки для телебачення. У мережі вже опублікували короткий тизер заходу.

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Образ Кейт Міддлтон

У тизері до різдвяного концерту Together at Christmas з'явилась і герцогиня Кембриджська. Перед об'єктивом вона позувала у святковому образі.

Кейт Міддлтон одягнула червоний кардиган Miu Miu з білим комірцем та ґудзиками. Таке вбрання бездоганно підходить для новорічних та різдвяних святкувань.

Дружина принца Вільяма розпустила волосся і вклала його пишними локонами. На обличчі вона зробила легкий макіяж, підкресливши очі чорними стрілками, а губи – рожевим блиском.



Кейт Міддлтон / Скриншот з відео

Нагадаємо, на різдвяному концерті зібралося чимало членів королівської родини: