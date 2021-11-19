Ввечері 18 листопада Кейт Міддлтон та принц Вільям стали гостями Royal Variety Performance у королівському Альберт-голі. Це благодійне вар'єте-шоу, що влаштовується щорічно для збору коштів для організації Royal Variety Charity.

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Герцогиня Кембриджська вийшла у світ разом з чоловіком. Принц Вільям приміряв чорні штани та синій вельветовий жакет.

Образ Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма для чергового заходу обрала розкішний образ. Вона позувала перед камерами у блискучій смарагдовій сукні довжини максі від Jenny Packham.

Зауважимо, у такій сукні Кейт Міддлтон вже з'являлась на публіці. У 2019 році вона одягала це вбрання під час королівського туру у Пакистані з принцом Вільямом.

Кетрін доповнила образ невеликим клатчем від того самого бренду. На вухах герцогині красувалися сережки-підвіски Missoma London.

Волосся Кейт Міддлтон вклала пишними локонами, а на обличчі зробила яскравий макіяж. Очі були підкреслені чорними стрілками, а губи – кораловою помадою.



Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото Getty Images

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