У 40-секундному уривку співачка Еллі Голдінг виконує пісню "Have Yourself a Merry Little Christmas" посеред церкви. На заході можна побачити багато гостей, серед яких принц Вільям та господиня події Кейт. Вони виконують пісню, читаючи слова з брошури, але в один момент озираються один на одного і без слів наче промовляють: "Я тебе люблю".

Легка усмішка Вільяма і миле зніяковіння Кейт розтопили серця мільйонів фанатів королівської сім'ї. Користувачі мережі почали писати, що "Саме так виглядає справжнє кохання без слів".



Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Скриншот з відео

Можливо, пара обмінялась багатозначним поглядом, адже саме тут вони 10 років тому зіграли власне весілля, а Еллі Голдінг тоді співала для наречених та усіх гостей. Артистка є близькою подругою принцеси Євгенії, кузини Вільяма, і раніше розповідала про те, що в неї сильно трусились руки, коли вона заспівала пісню Your Song Елтона Джона на урочистому прийомі королівської сім'ї.

Різдвяний концерт

У різдвяному концерті Кейт 8 грудня також взяли участь співаки Леона Льюїс та Том Уокер. Її чоловік принц Вільям також прочитав проповідь від Луки 2:1-7 під час служби, на якій також була вся сім'я Міддлтон. На заході Кейт похвалила тих, хто зробив усе можливе, щоб допомогти іншим, та своїм спільнотам в умовах пандемії коронавірусу.

Через те, що ми відокремлені від інших, нам нагадали, наскільки сильний людський зв'язок із усіма нами. Як сильно ми потребуємо один одного. І як любов та почуття приналежності один до одного може забезпечити комфорт у скрутні часи. Як важливо просто бути разом,

– написала у своїй програмі Кейт.



Кейт Міддлтон і принц Вільям на різдвяному концерті / Фото Getty Images